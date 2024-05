Caos en el centro salteño por protestas de organizaciones sociales

El centro volvió a ser un caos durante la mañana de hoy por una gran marcha nacional, a la que se sumó Salta, realizada por organizaciones sociales por el ajuste y las bajas en el Potenciar Trabajo. La concentración de manifestantes comenzó cerca de las 9 de la mañana en Dean Funes y General Güemes (Agencia Territorial). Efectivos policiales debieron cortar la calle y realizar desvíos a raíz de la gran cantidad de gente que se conccentró. Esto derivó en el fastidio de automovilistas por las complicaciones en un horario pico.

El objetivo de la medida de fuerza es repudiar "el ajuste, la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores" por falta de alimentos.

"Denunciamos el desguace del programa Potenciar trabajo y la reducción a la mitad del salario de 200 mil trabajadores y trabajadoras del sector y congelamiento desde noviembre del 2023. Seguimos en la calle por trabajo genuino y todas nuestras reivindicaciones", señalaron los organizadores, que apuntaron contra el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Marcha en Buenos Aires. El centro de la protesta es en la Quinta de Olivos

En San Martín y Córdoba también hubo concentración y la situación fue la misma, muchos automovilistas se comunicaron a través de El Tribuno WhatsApp para expresar su enojo. "Esto no se acaba más ni con Milei se van las protestas. No se puede trabajar porque esta gente que no se que hace a esta hora de la mañana, bloque las calles, expresó un taxista a este medio.

El reclamo de organizaciones piqueteras en todo el país se realiza dos días antes de un nuevo paro general de la CGT, convocado para este jueves 9 de mayo.