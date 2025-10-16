En El Quebrachal, Sáenz subrayó la prioridad de obras federales que eviten la emigración y fomenten la educación inclusiva

En el departamento de Anta, el gobernador Gustavo Sáenz inició esta mañana su agenda de actividades en El Quebrachal. En el playón de la Secretaría de Obras Públicas municipal firmó un convenio con el intendente Rolando Rojas para la realización de la obra de pavimento articulado en la avenida Gral. Güemes destinada a mejorar la circulación y la seguridad vial.

En su discurso el Gobernador reiteró su trabajo por la realización de obras de manera federal y equitativa en cada rincón de la provincia. “Este convenio que firmamos ratifica nuestra política de Estado que tiene que ver con que, lo poco que tenemos, distribuirlo de manera equitativa y federal en toda la provincia. Ya son más de 2.500 las obras que se han realizado en cada uno de los pueblos y municipios”.

Sobre El Quebrachal agregó que en conjunto con el intendente ya se han hecho muchas cosas, con “sacrificio y esfuerzo”. “Sabemos que quedan muchas cosas por hacer y las seguiremos haciendo respondiendo a las problemáticas de su pueblo", expresó y en ese marco anunció la construcción de una nueva costanera para el disfrute de los habitantes y visitantes. “Tenemos prioridades y entendemos que hay cosas que deben hacerse sí o sí y por eso hoy quiero dar la buena noticia de hacer esta costanera tan linda como hace tanto el municipio quiere hacerla”.

El mandatario afirmó que el objetivo del Gobierno provincial es crear las condiciones necesarias para que los salteños no tengan que emigrar. “En este sentido seguiremos trabajando buscando el desarrollo de mayor infraestructura como rutas, acueductos y gasoductos para atraer industrias y generar empleo. También se priorizará la capacitación de los jóvenes en su propia provincia. Tenemos todo para crecer y por eso vamos a trabajar para brindar todas las herramientas necesarias para que puedan hacerlo”.

“Hoy este gigante dormido empieza a despertar y los quiero acompañándome. No quiero leones, quiero gauchos y gauchas peleando por Salta y por los que nos corresponde”, finalizó el Gobernador.

El intendente Rolando Rojas expresó su agradecimiento al Gobernador, destacando la importancia del trabajo conjunto para superar las necesidades de los habitantes del municipio. Enfatizó que, a pesar de la difícil situación económica actual, se puede salir adelante. “Estoy convencido que con mucho esfuerzo y sobre todo con unión, se puede trabajar para avanzar sobre las necesidades de nuestro municipio”.

“Gracias Gobernador por su pensamiento federal y lo que nos ha demostrado en este tiempo que llevo de gestión y de trabajo conjunto”, finalizó el jefe comunal.

La obra

Los trabajos requerirán de una inversión provincial de $209.6 millones y se realizará en un plazo de ejecución de 120 días.

Para su realización la Municipalidad proveerá los materiales, mano de obra, dirección técnica y todos los elementos que fueren necesarios para la conclusión de la obra.

Visita a la escuela especial

Luego el mandatario junto a las autoridades presentes visitó la Escuela de Educación Especial N° 7074 “Franz Jorge Helmut Arens Toledo” de El Quebrachal con el objetivo de interiorizarse en las necesidades de la institución, alumnos y personal docente y de conocer la labor diaria que se lleva a cabo.

En el lugar el Gobernador fue recibido por la directora del establecimiento, Ruth Carrizo con quien recorrió las instalaciones. Destacó el compromiso y la dedicación del equipo educativo de brindar una educación inclusiva y de calidad a niños y jóvenes con discapacidades.

En la escuela trabajan 22 docentes y actualmente tiene una matrícula de 33 alumnos de nivel inicial y nivel primario. Está ubicada en calle Laprida e Hipólito Yrigoyen.

Del acto también participó el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, funcionarios municipales, legisladores y comunidad.