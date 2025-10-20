Avanzan las obras de seguridad vial en la RN 51 y la RN 68

Vialidad Nacional Salta continúa ejecutando obras que refuerzan la seguridad vial y el mantenimiento integral sobre las rutas nacionales 51 y 68.

Los trabajos comprenden la construcción de 80 dársenas de hormigón con sus respectivos refugios peatonales metálicos, ubicadas entre Río Ancho y Talapampa, y desde El Aybal hasta Campo Quijano. Estas intervenciones tienen como objetivo brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios del transporte público interurbano, mediante la incorporación de plataformas elevadas protegidas con defensas tipo Flexbeam.

Las nuevas dársenas para colectivos, construidas en ambos sentidos de circulación, permitirán ordenar el tránsito vehicular, mejorar la protección de peatones y pasajeros, y aportar mayor durabilidad a la calzada, evitando el deterioro de la carpeta asfáltica.

Es importante destacar que la reubicación de las dársenas y sus paradores fue coordinada con la Autoridad Metropolitana de Transporte de la Provincia de Salta, priorizando aquellos puntos donde las necesidades resultaban más urgentes para garantizar una mayor seguridad a los usuarios.

Estas tareas se ejecutan en distintos puntos de la provincia, alcanzando los departamentos de La Viña, Coronel Moldes y Rosario de Lerma, e incluyendo a los municipios de El Carril, La Merced, Cerrillos, Salta y Campo Quijano.

Estas obras forman parte del plan de Vialidad Nacional para fortalecer la infraestructura vial en toda la provincia, promoviendo una movilidad más segura, ordenada y confiable para todos los usuarios.