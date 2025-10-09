Flavia Royón: "Debemos terminar con los recortes"

La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, encabezó una multitudinaria caminata por la zona sudeste de la Capital. Afirmó que Primero los Salteños representa "la voz de los que quieren dejar atrás la grieta y construir con respeto y seriedad" y agregó en ese sentido que "En el Gobierno Nacional, lo que dicen, después no se cumple. La actividad económica está detenida. Hay una enorme incertidumbre. Salta necesita legisladores que no miren a Buenos Aires, sino a su gente y a sus proyectos".

Royón reafirmó su compromiso con la gestión y el federalismo: "Necesitamos terminar con los recortes en salud, educación, obras, por parte del Estado Nacional". En ello, dijo que "Representaremos a la Provincias para dar certezas y concebir políticas de crecimiento" ya que "por este camino no vamos a ningún lado"

La candidata destacó que "Para nosotros, están siempre primero los salteños, y por eso planteamos que hay que poner límites firmes a todo aquello que vaya en contra de los intereses de Salta", siempre en el marco de "una posición firme en la que prime el diálogo y el respeto, promoviendo el disenso constructivo como un pilar de la democracia, en lugar de recurrir a la confrontación o los insultos".

"Trabajaré junto a la provincia para reclamar por los recursos que legítimamente nos corresponden"

Por otra parte, en Urundel, la candidata fue parte de una actividad comunitaria sobre salud y charlas vocacionales destinadas a los jóvenes del municipio, de la que también participaron el intendente Víctor Caraita, el diputado Fabián Valenzuela, el senador provincial Juan Cruz Cura; el ministro de Gobierno Ricardo Villada, docentes y personal médico.

Allí, aseguró que "Trabajaré junto a la provincia para reclamar por los recursos que legítimamente nos corresponden"

"Esta elección para el Congreso se trata de que Salta tenga diputados y senadores que la defiendan, no los que solo tienen obediencia ciega a Buenos Aires ni aquellos que quieren el caos para volver al poder", expresó Royón.

La candidata destacó que "El futuro de Salta se construye con planificación y compromiso", y, para ello "Necesitamos políticas que igualen oportunidades desde la gestión, que lleguen a cada rincón del Interior y que transformen esfuerzo en progreso".