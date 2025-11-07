PUBLICIDAD

Especial
Cámara de Senadores de Salta
Primer Congreso de Marketing del NOA
Franco Colapinto
Javier Milei en Nueva York
El Tala
Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Salta

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: tras un cuarto intermedio, hoy por la tarde se conocerá el fallo

La Justicia dará a conocer a partir de las 16 el veredicto en el juicio por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido en 2017 en Vaqueros. La audiencia se reanudó hoy con los alegatos finales y las últimas palabras de los acusados antes de la deliberación del Tribunal. 
Viernes, 07 de noviembre de 2025 10:13
El juicio por el femicidio de Jimena Salas llega a su instancia final. En el Salón de Grandes Juicios se reanudó hoy la audiencia de alegatos finales, en el proceso que se sigue por el crimen ocurrido el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros.

Durante la jornada, el Tribunal dio lugar a las réplicas y dúplicas de las partes. Por la Unidad Fiscal, intervino la fiscal penal Mónica Poma, quien respondió a los planteos realizados por la defensa de los acusados.

Finalizadas las intervenciones, el defensor de los imputados presentó su dúplica, tras lo cual el Tribunal habilitó a los acusados a brindar sus últimas palabras antes de pasar a la etapa de deliberación.

Primero lo hizo Adrián Guillermo Saavedra, y luego fue el turno de Damián Saavedra, quien pidió justicia y negó estar vinculado a un crimen “tan atroz”.

Tras un cuarto intermedio hasta las 16, la Justicia resolverá y dará a conocer el fallo en una causa que mantuvo en vilo a la provincia durante más de ocho años.
 

