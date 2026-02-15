Boca vs. Platense EN VIVO: el xeneize juega en La Bombonera y quiere los tres puntos

Boca Juniors y Club Atlético Platense ya se enfrentan por la quinta fecha del Torneo Apertura, en un cruce que promete ser uno de los atractivos de la jornada.

El encuentro se disputa desde las 19.30 (hora de Argentina) en La Bombonera, donde el Xeneize busca hacerse fuerte ante su público y sumar puntos importantes en el arranque del certamen, especialmente después de caer ante Vélez -en Liniers- la fecha pasada.

Por su parte, el “Calamar” intenta dar el golpe en condición de visitante y continuar su camino en el campeonato con un resultado positivo ante uno de los equipos protagonistas del fútbol argentino.

El partido es televisado en vivo por ESPN Premium.