Liberaron a Quique Felman en Miami y regresa al país

Según la información extraoficial, la demora se produjo después de que las autoridades pusieran bajo análisis una transferencia millonaria vinculada a sus negocios paralelos como "promotor" de un casino en Las Vegas. Ese movimiento financiero fue el que motivó la intervención judicial y la revisión de la documentación respaldatoria correspondiente, lo que derivó en su retención mientras avanzaban las actuaciones administrativas.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el abogado de Felman presentó ante la Justicia la documentación respaldatoria para justificar los movimientos de dinero observados por las autoridades. Esa presentación permitió despejar, en esta instancia inicial, las dudas planteadas en torno a la operación financiera investigada y facilitó su liberación en las últimas horas. No obstante, trascendió que la causa seguiría su curso administrativo, aunque sin que pesen restricciones que le impidan salir de Estados Unidos.

La noticia de su demora generó un fuerte revuelo mediático y repercusión en el ambiente deportivo y televisivo, donde Felman desarrolla su actividad profesional. En los últimos días, el caso fue seguido de cerca por colegas y por el público que habitualmente consume sus intervenciones en el canal deportivo en el que se desempeña.

Desde su entorno confirmaron que el periodista "vuelve mañana" y señalaron que tendría la intención de retomar en lo inmediato sus tareas habituales una vez que arribe a Buenos Aires. Su regreso está previsto para este domingo, en medio de la expectativa generada por el episodio y a la espera de que continúen las actuaciones administrativas en Estados Unidos.