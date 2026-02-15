Trabajar en las plataformas no alcanza para llegar a fin de mes

El 75 por ciento de los trabajadores de plataformas virtuales tienen un segundo empleo, la mayoría lo hace "por necesidad" y es "un mito" la supuesta satisfacción "por ser mi propio jefe", según surgió de una investigación realizada en forma conjunta por ocho universidades nacionales.

Sólo un 25 por ciento de los trabajadores de plataformas realizan la actividad con dedicación exclusiva, mientras que el 75 por ciento lo utiliza como una fuente alternativa de ingresos, a fin de sumarlos como segundo trabajo.

Otro mito que el relevamiento destruye es que la mayoría de los que trabajan para las plataformas son extranjeros, ya que el 80 por ciento son argentinos.

Con uno no alcanza

Dentro del universo de trabajadores de plataformas, el 75 por ciento está en condición de pluriempleo, es decir que tiene más de un trabajo para poder subsistir. Esto se convirtió en regla ya que el índice general de pluriempleo se mantiene en alza durante los últimos años.

De hecho, el Informe sobre situación del mercado de trabajo publicado en enero por Centro de Investigación y Formación (CIFRA-CTA) también da cuenta de esto.

Mientras en el segundo trimestre de 2023 el pluriempleo representaba el 11 por ciento, en el mismo trimestre de 2025 la cifra asciende al 11,9.

Sobre el transporte de pasajeros, el estudio realizado en 2024 releva casos de trabajadores de Uber, Cabify y Didi, que son las que tienen más presencia en el territorio. Los conductores tienen en promedio 36 años, un tercio son mujeres y 8 de cada 10 son argentinos.

Los migrantes son cada vez menos. Más de la mitad de los encuestados que manejan Uber, Cabify o Didi considera muy importante la organización colectiva para defender sus derechos.

Si bien la media de horas trabajadas es de 7,5 horas, este índice sube para quienes representa su fuente principal de ingresos y baja en quienes la utilizan como complemento.

Además, más de un tercio de los encuestados declaró trabajar más de 45 horas semanales.

Pero no son los únicos, un 25 por ciento en promedio de los trabajadores independientes de creatividad y diseño trabaja esa cantidad de horas, aún teniendo un trabajo estable.

En este caso, la muestra abarca las plataformas Upwork, Fiverr y Workana, citadas según el porcentaje de utilización.

La diferencia en esta área es que más del 70% trabaja desde una sola plataforma.

Trabajo mediado

El documento titulado "Radiografía del trabajo mediado por plataformas en Argentina" contó con la participación de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), Universidad Nacional de Rafaela (Unraf), Universidad Maimónides, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Nacional de San Martín (Unsam), Instituto Gino Germani y Conicet, entre otros.

El creciente peso del pluriempleo entre los trabajadores de plataformas constituye un dato relevante del estudio: "El pluriempleo se da principalmente por una razón material, por satisfacer necesidades básicas porque el poder adquisitivo de los salarios es bajo y por la relación con el tiempo que proponen las plataformas".

"Que se trabaje en más de una cosa se vincula con la necesidad: hay que trabajar más y más horas porque no alcanza", sostuvo Cora Arias, doctora en Ciencias Sociales (UBA), investigadora Adjunta del Conicet (Unsam) y docente de la UBA, es una de las científicas que participó de la investigación.

Arias añadió: "Las estadísticas oficiales ocultan que nos dedicamos cada vez más tiempo a trabajar. El trabajo en plataformas está muy a mano, es un ingreso medianamente fácil, pero se oculta que se da por el deterioro de la calidad de vida por los bajos salarios".

División sectorial

Se dividió el estudio en diferentes sectores de actividad: transporte de pasajeros, personal doméstico, trabajo de diseño freelance, enseñanza informal y trabajo informático freelance, todo mediado por las plataformas.

El proyecto de investigación dentro de la Agencia de Investigación Científica, que recibió los subsidios a fines del 2023, fue posible gracias al financiamiento ya que se necesitaba un gran equipo de trabajo para lograr una muestra significativa y federal.

Se analizaron un total de 1.095 casos y su importancia radica en que "el trabajo de plataformas es desconocido, está invisible, no existe una estadística pública", manifestó Arias.

"Surgió a partir de la necesidad de tener datos sobre un fenómeno cada vez más extendido, del que sólo conocíamos parcialidades", contó la investigadora.