Olmedo: "Mantener el voto electrónico y volver a la ley de lemas es un plan para retener el poder en Salta"

El referente de La Libertad Avanza en Salta, Alfredo Olmedo, cuestionó con dureza la posible reforma electoral provincial, rechazó un regreso a la ley de lemas, al punto que señaló que en algunos pueblos habrá "más candidatos que habitantes" y apuntó contra el voto electrónico. Además, defendió la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y celebró la baja de la edad de imputabilidad y sostiene que "la batalla cultural también se da en Salta".

Usted viene de recorrer el interior productivo del país. ¿Con qué realidad se encontró?

Vengo de La Rioja, en plena cosecha. Tenemos más de 1.000 empleados trabajando y eso es lo que necesita la Argentina: producir riqueza. El país sale adelante laburando, no con discursos. El éxito empieza a las seis de la mañana, no al mediodía en una confitería.

Esa idea de "probemos trabajando" quedó muy asociada a la reforma laboral que se aprobó en el Congreso.

Tal cual. El primer artículo de la ley debería decir eso: "Probemos trabajando". El trabajo es el mayor derecho. Esta reforma va a ordenar una realidad que estaba desordenada y le va a dar derechos a mucha gente que hoy no los tenía.

Sin embargo, hubo una fuerte resistencia en las calles y dentro del propio Congreso.

La resistencia es política. Hay sectores que gobiernan hace años y necesitan al pueblo pobre, no solo económicamente, sino pobre en educación y en salud. Porque así lo manejan. El Estado no crea trabajo: da reglas claras. El trabajo lo crea el sector privado.

Uno de los puntos más cuestionados fue el aporte obligatorio a los sindicatos.

Si usted le pregunta a la gente si quiere aportar al sindicato, el 99% le dice que no. Se hicieron millonarios los dirigentes y el trabajador sigue igual. Esto va a ser un proceso: la gente se va a dar cuenta de que necesita capacitarse y salir adelante, no sostener estructuras que no le devuelven nada.

También hubo tensión con las provincias por la cuestión impositiva...

Las provincias se quejan de la caja, pero no bajan la cantidad de ñoquis ni la estructura política. ¿Por qué no ajustan ahí? Salta es una provincia bendecida: tiene turismo, litio, agricultura. Lo que falta es orden. ¿Por qué estamos hace más de 30 años en emergencia? Eso no es casualidad.

Desde el Gobierno nacional se instaló la idea de que "no hay plata". ¿Hasta cuando?

La Argentina ya está produciendo riqueza. Hoy hay reglas claras y por eso no solo va a venir inversión de afuera: la de adentro se va a quedar. Antes la salida era Ezeiza; hoy la salida es el interior del país y el trabajo.

Pasando al plano penal, se aprobó también la baja de la edad de imputabilidad...

Lo celebro. Yo presenté ese proyecto cuando hablábamos de 12 años; salió en 14, pero es un avance. El menor que comete delitos de adulto tiene que pagar como adulto. Y ojo: no confundamos pobreza con delincuencia. Hay delincuentes en todos los estratos sociales.

A nivel local, uno de los debates más calientes es la posible reforma electoral en la provincia. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Un retroceso total, así de simple. Quieren volver a una especie de ley de lemas porque ven que La Libertad Avanza va a ganar la próxima elección. Entonces buscan cómo salvarse ellos, cómo retener el poder; no cómo representar al pueblo.

¿Por qué lo define como una maniobra para retener el poder?

Porque van a llenar las listas de candidatos. Va a haber pueblos con más candidatos que habitantes. Después esos candidatos pasan a ser planta permanente del Estado. Eso va en contra de lo que necesita Salta: un Estado eficiente, no un Estado desbordado.

También es muy crítico del voto electrónico...

El voto electrónico está hipotecando la democracia en Salta. El que paga manda, como el dueño de la pelota que marca las reglas en la canchita. Tenemos que ir a la boleta única papel: es más transparente, más rápida y cuesta cinco o siete veces menos. ¿Nos sobra la plata para gastar en máquinas? No.

El argumento oficial es que, sin PASO, hay que abrir otros mecanismos de participación...

Con todo respeto, eso es una excusa. Es como el alcohólico que siempre encuentra una razón para tomar. No le hagan trampa a la gente. La boleta única papel es la solución.

¿Cuál es la estrategia electoral de La Libertad Avanza en Salta?

Reglas claras. No a la ley de lemas, no al voto electrónico. Vamos a dar esta batalla con la gente. Y algo muy claro: no vamos a hacer alianzas con dirigentes reciclados. Con la gente sí, con los aparatos no.

¿Eso apunta directamente a las elecciones del año próximo?

No tenga dudas. No quieren perder el poder y para eso planean la reforma electoral, pero no quieren eliminar el voto electrónico. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hizo Javier Milei: decir la verdad y cumplirla. El pueblo ya se cansó de promesas bonitas y resultados malos.

Para cerrar, un tema más personal: el automovilismo y los referentes deportivos salteños.

Los hermanos Benavides son un ejemplo de vida. Lo que hicieron es histórico a nivel mundial. Yo tuve la suerte de competir en la Baja California y subirme al podio, pero lo de ellos es enorme. Ojalá vuelva el Dakar a la Argentina: tenemos campeones del mundo.