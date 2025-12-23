Cirugía inédita en el Hospital Materno

El Hospital Materno realizó por primera vez en la institución, una timectomía por toracoscopía. La intervención tuvo esta semana y representa un salto de calidad en el tratamiento de patologías complejas.

La cirugía se practicó a Sofía, una paciente de 13 años diagnosticada con Miastenia Gravis, una enfermedad autoinmune crónica que provoca debilidad muscular. La adolescente, quien convive con esta condición desde los 3 años y se encontraba bajo tratamiento farmacológico y seguimiento por el Servicio de Neurología Infantil, fue derivada a cirugía ante la sospecha de un timoma (tumor en el timo) y con el objetivo de lograr un control más efectivo de los síntomas.

El procedimiento consistió en la extirpación del timo utilizando una técnica toracoscópica. A diferencia de la cirugía tradicional (esternotomía abierta), este método es mínimamente invasivo. En el caso de Sofía, la operación se resolvió con apenas tres incisiones menores a un centímetro.

"Hemos realizado con éxito la primera timectomía por videotoracoscopía en el sistema público provincial, un hito para nuestro servicio. Se intervino a una paciente de 13 años con diagnóstico de miastenia gravis para extirpar la glándula del timo. A diferencia de la cirugía convencional que requería abrir el tórax, esta técnica mínimamente invasiva utiliza pequeñas incisiones de 5 mm, explicó Giannina Solá, médica..

El procedimiento

La médica Giannina Solá sostuvo que este procedimiento lo que garantiza una recuperación más rápida, con mucho menos dolor postoperatorio y un excelente resultado estético. "Contamos con la participación activa del ministro. Federico Mangione en el quirófano, cuyo apoyo fue fundamental para el éxito del procedimiento. El objetivo principal es mejorar el control de los síntomas y reducir la alta carga de medicación que la paciente necesitaba, permitiéndole una pronta externación", explicó la profesional.

.