Analizan reubicar paradas de Saeta para evitar riesgos

El secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, confirmó que se analizan modificaciones en las paradas de colectivos de Saeta.

Assennato dijo que gran parte de las paradas de Saeta están ubicadas "casi en la intersección de las calles", lo que genera complicaciones cada vez que una unidad se detiene. "Es inseguro, es peligroso. Los colectivos estacionan dejando toda la cola hacia la calle y eso genera demoras", sostuvo. Por esa razón, el municipio inició un relevamiento conjunto con la empresa para comenzar a correr las paradas de las esquinas y trasladarlas a sectores más seguros, en general a mitad de cuadra. "Vamos a visitar los lugares donde paran los colectivos; la mayoría están casi llegando a la intersección y eso lo tenemos que cambiar", remarcó el funcionario, que anticipó una intervención gradual pero sostenida para ordenar el tránsito.

El otro frente de trabajo apunta a los camiones y utilitarios que abastecen los comercios. Hasta ahora, la normativa permitía realizar carga y descarga entre las 22 y las 9, un esquema que no contemplaba la dinámica real de la ciudad. El Concejo Deliberante aprobó un nuevo régimen que fija dos franjas estrictamente prohibidas: de 12 a 14.30 y de 18.30 a 21.30, los horarios de mayor congestión por salida escolar, actividad comercial y movimiento general. "Son los horarios más complicados para la circulación", explicó Assennato, quien señaló que se está demarcando cada zona de carga y descarga para evitar dobles filas, bloqueos y maniobras que hoy generan conflictos diarios. "Todo tiene como objetivo ordenar la ciudad", aseguró.

"Estamos demarcando los estacionamientos para carga y descarga. Todo con el objetivo de ordenar la ciudad", remarcó Matía Assennato en una entrevista con Radio Salta.

Sobre el estacionamiento medido, Assennato recordó que el Concejo aprobó una actualización del sistema que incorpora la tolerancia de cinco minutos desde la primera hora, el pago fraccionado a partir de la segunda y descuentos por uso de medios digitales. La tarifa pasará de 600 a 700 pesos, a la espera de la promulgación del Ejecutivo.

Finalmente, Assennato confirmó que el 9 de diciembre abrirán las inscripciones para el nuevo ciclo de la escuela municipal de manejo, que este año capacitó a 2.000 personas. El objetivo para 2026 será duplicar esa cifra. "Vamos a llegar a 12.000. El primer cupo será de 4.000, y la inscripción será a través de la app MuniSalta", adelantó.

.