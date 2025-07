VIDEO. El pozo petrolero Lomas de Olmedo agrava su crisis ambiental en Pichanal

El pozo petrolero Lomas de Olmedo, ubicado en el departamento de Pichanal, cerca de la localidad de La Estrella, agravó su situación ambiental en las últimas horas. El yacimiento deja de expulsar a la superficie agua y gas para pasar a una etapa de venteo de alta presión de gases pesados. Estos gases envenenan todo el monte circundante.

La grave problemática se potencia con las bajas temperaturas. El escape del fluido a la atmósfera se aprecia ya en forma de nube, que envuelve la zona montuosa del Chaco salteño.

Aureliano Reyes, uno de los damnificados y poseedor del inmueble rural donde se encuentra el pozo en emergencia, a El Tribuno que "el tema ya pasó a una etapa más crítica y solamente le falta una explosión y fuego".

El productor agropecuario enfatiza la gravedad: "No se puede andar a cientos de metros a la redonda, la fuga de gases es brutal y no cesa. Nosotros estamos a la espera de tantas promesas que ya no sabemos a qué atenernos. La cosa está grave, muy grave". Luego agregó: "Por este medio -El Tribuno- ponemos sobre aviso una situación ambiental de gravedad extrema".

Reyes aseguró que la situación es aún peor que antes. Se hizo un camino con una topadora, pero es intransitable porque "no fue nivelado y está entroncado, con arenales y vados". Ahora, relató, "están haciendo una brecha para hacer entrar un camión para llevarse la tierra contaminada, es decir serán cientos de camiones, calculo".

Reyes graficó la situación como "muy complicada". Explicó que "todo se está muriendo alrededor y si el gas sigue envolviendo el monte no sé qué nos va a dejar ya". Su llamado es urgente: "Es ahora o nunca, alguien debe tomar decisiones".