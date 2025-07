Advertencia: el mayor riesgo de quemaduras en niños no es la pirotecnia, es el invierno

Aunque la mayoría de la población asocia las quemaduras infantiles con la pirotecnia de fin de año, el médico cirujano Gabriel Chagra Dib, referente en el tratamiento de lesiones por fuego y actual presidente de la Fundación Áurea, advirtió que es en el invierno cuando se registra la mayor cantidad de casos de niños quemados.

"Los quemados más graves pueden ser los de diciembre, pero la mayor cantidad de quemaduras se da ahora, durante los días fríos", afirmó en una entrevista con Radio Salta. Según explicó, los motivos son diversos: "En esta época hay calefacción con braseros, duchas con agua muy caliente, hornallas encendidas, ollas con vapor… y todo eso, dentro de una casa, con chicos cerca".

Chagra Dib, quien fue ministro de Salud de la provincia y director del hospital de niños, lleva más de tres décadas atendiendo y operando a pacientes con quemaduras y labio leporino. Desde la Fundación Áurea, impulsa campañas preventivas en barrios y municipios. "Hemos realizado más de 5.000 cirugías reconstructivas y seguimos trabajando. Pero también buscamos que no haya que operar: prevenir es clave", señaló.

Monóxido de carbono

El profesional alertó que en las últimas semanas, con las bajas temperaturas y el aumento de enfermedades respiratorias en niños, se registró un crecimiento preocupante de accidentes domésticos. "Tuvimos cuatro o cinco consultas por quemaduras con agua caliente, y eso que fueron solo unos días de mucho frío. También llegaron algunos casos de intoxicación por monóxido de carbono, que es muy frecuente y peligroso", advirtió.

"La intoxicación con monóxido no necesariamente da síntomas evidentes. Muchas veces se confunde con un estado gripal. Hay dolor de cabeza, náuseas, vómitos… La gente se abriga, se acuesta con un brasero o una hornalla encendida, cierra todo y no se da cuenta. Y el monóxido no tiene olor", detalló Chagra Dib.

En esa línea, recomendó: "Si va a usar un brasero, debe dejar una rejilla de ventilación. Y al irse a dormir, apagarlo. No se duerma con el brasero, aunque haya ventilación. Lo mismo con el horno: no se debe usar para calefaccionar". También señaló que incluso los calefactores con tiro balanceado pueden ser peligrosos si no tienen los conductos apropiados.

A modo de ejemplo relató el caso de un colega que se intoxicó al encender el auto dentro de una cochera cerrada. "Me dijo que empezó a sentir dolor de cabeza. El monóxido actúa rápido. Hay que abrir la cochera antes de calentar el auto. Son detalles simples que salvan vidas", insistió.

También puso el foco en los baños de vapor caseros, que muchas veces se hacen cuando un niño tiene bronquitis o resfrío. "La mamá lleva una olla con agua caliente, cubre al niño con una toalla para que inhale el vapor, y el chico manotea. Se quema. Lo hacen con buena intención, pero eso hay que hacerlo siempre entre dos personas, una que lo sostenga y lo acaricie al niño, y otra que se ocupe del vapor", advirtió.

Agregó que en caso de no contar con nebulizador o ducha, es entendible que se usen métodos caseros, pero siempre con extrema precaución. Para Chagra Dib, una de las situaciones más paradójicas es que la mayoría de estos accidentes se dan dentro del hogar y bajo la supervisión de adultos. "Lo irónico es que el niño se quema adentro de la casa y con el adulto al lado", afirmó.

Entre las situaciones más frecuentes mencionó los enchufes a la altura de los chicos, estufas eléctricas sin protección, ollas con agua o leche al fuego, y algunas casas todavía tienen calefones dentro del baño.

En cuanto a cómo actuar ante una quemadura, el médico fue categórico: "No hay que aplicar absolutamente nada. Solo agua fría. Y recién después, retirar la ropa. No se debe usar pasta dental, cremas, ni remedios caseros. Todo eso dificulta el diagnóstico".