"Bauti quiere viajar a Canadá para tener una oportunidad"

¿Cómo está la salud de Bautista?

Bautista en este momento desmejora de su salud alevosamente, diría yo. Su columna, que se le hizo el año pasado entera, se volvió a desplazar, tiene la cadera rota, el coxis salido, un clavo de la pierna salido que le está afectando bastante, que le produce edemas en los pies, se le hinchan porque le está lastimando y hay que sacárselo. A raíz de toda esta situación, no hay un avance evolutivo para nosotros, para mí, para él.

¿Hay una posibilidad que salió en Canadá?

Pedimos una segunda opinión, una consulta a otro país, en Montreal, Canadá, por una recomendación de una mamá con un nene igual al mío. Yo pedí una cita médica explicando, exponiendo el caso de Bautista y gracias a Dios fui respondida. Me aceptaron a Bautista como un paciente en seguimiento, pero también pidieron una serie de estudios, estoy hablando de diecisiete estudios, todos recientes, y después de eso ellos van a evaluar la situación de Bautista, si está en condiciones de entrar a una cirugía tan grande.

¿Cuándo fue que mandó toda esa información de Bautista?

Hace como veinte días, un mes, y me respondieron el 7 de julio. Ahí empezamos a mandar y tenemos esa esperanza.

¿Y qué dicen los médicos de Buenos Aires?

Sólo lo he hablado con los médicos de acá, porque me avisaron cuando yo volví de Buenos Aires. Pero ya estoy en esa opción, y ojalá Dios quiera que se pueda, porque es una esperanza de mejorar la calidad de vida, y una esperanza para Bautista. Él últimamente está atravesando muchas situaciones que cada día empeoran, no avanzamos, y desde enero de este año, el doctor me había dicho que había que hacerle la operación de cadera, que había que diseñarle una prótesis, que le dé 15 días para diseñar una prótesis, y eso fue en enero. Y ahora que fuimos en junio, todavía están ahí que no saben qué hacer.

Bautista Álvarez es un niño salteño que nació con osteogénesis imperfecta, más conocida como la enfermedad de los huesos de cristal.

¿Cuántos años tiene Bautista ahora?

El martes que viene cumple los 15 años.

Es que ya debe estar cansado de tantas operaciones ¿él quiere buscar algo diferente?

Sí, está cansado, anímicamente, físicamente, con sus dolores crónicos todos los días, con los calmantes. Ya el doctor me dijo, son sus dolores son crónicos y no podemos hacer nada. Tengo que arreglar las caderas, tengo que sacar el clavo, tengo que acomodar el clavo, no sabemos por dónde empezar. En otras palabras, nos quedan más libros. Pero bueno, Bauti escuchó toda la conversación con los médicos, las dudas que tienen de cómo solucionar, y él preguntó ¿cómo soluciona? Y él respondió solo: soy como ratita al laboratorio, doctor.

Ya es un adolescente. Ya puede decidir por sí mismo....

Exactamente. Y tiene esa esperanza de viajar a otro lugar, que haya una opción para él, le dio mucha esperanza. Él se quiere ir. Además sabe de esta experiencia que tuvo otra mamá, que a la edad de 15 años lo llevó a su hijo, lo operaron, y hoy su hijo tiene 31 años, ya se recibe de médico y le cambiaron la vida. Esa mamá me dijo: si tenés la oportunidad, te aceptan y podés hacerlo, andá, porque a mi hijo le cambiaron la vida.

Para comunicarse con María hay que marcar 3874684554. El alias de la cuenta para ayudar es: juntospor bauti

María, pero hay que juntar plata, que además debe ser mucha...

Ahora estamos con las rifas, porque tenemos que ir el 6 de agosto a Buenos Aires, para ver a sus médicos y de paso informarle todo esto que estamos preparando, tratando de hacer. Seguramente recibiremos el apoyo de ellos, yo creo que si hay una esperanza para Bautista, no creo que moleste a nadie. Yo creo que me van a apoyar. El dinero de ahora es porque yo me manejo en taxi con él, porque el colectivo no puede usar, menos en las condiciones como está, tiene salido el coxis, rota la cadera, ha salido el clavo, así que es como que lo manejo todo el tiempo. Ir a hacer estudios, llevarlo, sacarlo, traerlo, es un gastadero diario. Por otro lado, nos pidieron de Canadá hacerle estudios particular, porque son aparatos de alta complejidad y es necesario que sean líquidos. Para eso ahora estamos pidiendo ayuda, para poder realizar todos los estudios. Ayer (viernes) mismo me escribieron de Canadá, que están recibiendo lo que le mandé, que trate de acelerar todo, para que lleguen todos completos, así el gabinete médico evalúa la situación y pueden decidir si él le queda esperanza para una cirugía.

Pero en el caso de que te vayan a Canadá, ¿sabe más o menos cuánto se necesita de dinero?

Y estamos hablando de dólares, habrá que hacer una movida grande, porque los pasajes abiertos, de ida y vuelta, están entre 2 millones y medio de pesos por persona; eso sólo para pasaje. Después hacer la visa, el pasaporte, y lo que se tiene que llevar, y la estadía, ya bueno, eso me van a comunicar en el momento que lo aprueben para la cirugía.

Esperamos entonces las novedades, se viaja a Buenos Aires en agosto y luego habrá que armar esa movida solidaria. Los salteños siguen estando atentos a la causa de Bautista....

Yo soy una agradecida a todos los salteños. La gente que siempre está colaborando, porque sin la ayuda de la gente es imposible viajar todos los meses, como lo estamos haciendo últimamente, a Buenos Aires, con sus cosas diarias, con calmantes, ustedes saben que él usa pañales, toallitas, de todos los días, y son gastos diarios. Así que siempre agradecida de la gente, y bueno, no nos queda de otra que siempre estar pidiendo el apoyo de la gente. Yo económicamente no puedo solventar los gastos porque yo trabajo haciendo limpieza, y las veces que me dan tiempo, porque Bauti depende mucho de mí. Yo estoy todo el día con él y una trata de darle lo que él puede, lo que él quiere, y bueno, su esperanza y su mejor regalo es que él quiere viajar y tener una oportunidad de vivir.