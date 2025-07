Hogar de noche: Más camas y abrigo: Salta refuerza el Hogar de Noche ante el frío extremo

Con el frío extremo golpeando fuerte a Salta y poniendo en riesgo la salud de quienes no tienen un techo, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Salta decidieron dar un paso clave: desde el miércoles, el Hogar de Noche amplió su capacidad en un 50%, pasando de 65 a 95 plazas disponibles para brindar contención y abrigo a personas en situación de calle.

El Hogar de Noche, ubicado en calle 20 de Febrero N°231, funciona bajo estrictos protocolos y ahora cuenta con un refuerzo fundamental: un anexo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Constitución, donde se instalaron camas adicionales. Este espacio será utilizado exclusivamente para dormir y las personas serán trasladadas en un vehículo dispuesto por la Municipalidad de Salta.

La medida fue impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, quien instruyó a los organismos provinciales a intensificar la asistencia integral ante la ola polar que afecta a gran parte del país. Así, no solo se incrementaron las camas, sino también las raciones de alimentos, el abrigo y el personal disponible, para garantizar una respuesta rápida y efectiva a la población más vulnerable.

El dispositivo invernal ofrece alimentación, kits de higiene, indumentaria y otros elementos esenciales. A su vez, el Ministerio de Salud Pública realiza controles sanitarios, el Ministerio de Seguridad y Justicia garantiza la seguridad en los espacios, y la Municipalidad de Salta aporta las instalaciones y el desayuno diario para quienes pernoctan.

En la jornada de este miércoles 2 de julio, se asistió a 78 personas en el Hogar de Noche -68 hombres y 10 mujeres-, y a 8 hombres en el anexo del CIC Constitución, alcanzando un total de 86 personas contenidas en una sola noche.

Además, desde el Gobierno provincial se recuerda que la comunidad puede colaborar dando aviso al 911 o a la línea municipal 105 ante la presencia de personas en situación de calle. La asistencia es totalmente voluntaria y se brinda en condiciones dignas y seguras, con un enfoque centrado en el respeto a los derechos humanos y la contención social.

