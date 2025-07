Reclamo de taxistas frente a Enargas por la falta de GNC en Salta: "Sin gas, no comemos", dijeron

La paciencia parece haberse terminado. Hoy a las 11, taxistas salteños se manifestarán frente a la sede del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), ubicada sobre calle Alvarado al 1100, entre Jujuy e Islas Malvinas. Exigen respuestas urgentes en el cuarto día consecutivo sin GNC en la ciudad de Salta, una situación que mantiene paralizado al sector y profundiza la angustia de cientos de familias que viven de la actividad. “Nos perjudicó muchísimo”, resumió uno de los trabajadores del volante que confirmó su presencia en la protesta. La falta de GNC los dejó sin poder trabajar y, con ello, sin ingresos. “Hay compañeros que no tienen para el pan del día, esta situación ya no da para más”, advirtieron.

La manifestación ocurre en medio de una crisis energética que se profundiza en todo el norte argentino. El Comité Ejecutivo de Emergencia ordenó a la distribuidora Naturgy (ex Gasnor) mantener la “restricción total del expendio de GNC al público” por la “criticidad del sistema del Gasoducto Norte”, según se detalla en la instrucción oficial.

La decisión, que ya se aplicaba en Salta capital, se extendió desde ayer a varias ciudades del interior como Orán, Tartagal, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera, Pichanal y otras localidades. También alcanza a todas las provincias del NOA, donde industrias con contratos interrumpibles quedaron a un paso de enfrentar cortes obligatorios.

Desde el Gobierno se atribuye la situación al “extraordinario incremento del consumo de gas natural” provocado por la ola polar que azota al país. Sin embargo, entre los choferes crece el malestar por la falta de previsión y la ausencia de soluciones concretas.

Los taxistas denuncian que las pérdidas económicas son millonarias y que el sector nunca fue priorizado, pese a su rol esencial en el transporte urbano. Mientras las islas de GNC en las estaciones de servicio permanecen inactivas y los vehículos varados, la protesta frente a Enargas buscará visibilizar el reclamo.

En paralelo, la incertidumbre sigue creciendo. No hay certezas sobre cuándo se restablecerá el suministro de GNC y las autoridades aún no informaron medidas paliativas para los sectores más afectados. La frase más escuchada entre los choferes en las últimas horas resume el clima general: “Sin gas, no comemos”.