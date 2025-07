Tres hermanitos de Salta ya tienen una familia y un hogar, fueron adoptados juntos

Durante mucho tiempo soñaron con algo tan simple como dormir los tres en la misma cama. En sus pequeñas voces lo decían con claridad: querían estar juntos. Y hoy, ese deseo se hizo realidad. Los tres hermanitos que conmovieron a Salta entera y a todo el país a través de una campaña en redes sociales serán adoptados por una familia salteña que los eligió sin condiciones.

El lunes comenzará el proceso de vinculación con sus futuros padres y el camino hacia una nueva vida se vuelve posible gracias al amor de una red silenciosa de afectos. En el centro de esta historia está Maia Zenteno, una mujer salteña que integra el programa Familias Solidarias, y que durante los últimos cinco meses les ofreció algo que nunca habían tenido: la experiencia de un hogar.

“No sabían lo que era dormir los tres juntos. Las primeras noches me lo decían. Y jugaban todo el tiempo a tener una familia. A veces me decían ‘vamos a hacer de cuenta que vos sos mi mamá’… Y yo les decía que ya iba a venir su verdadera mamá”, cuenta Maia, todavía con la emoción a flor de piel.

Una historia de amor y espera

Cuando los tres niños llegaron a la casa de Maia, lo hicieron por separado. Los dos más chicos fueron los primeros. El mayor, al principio, solo podía ir los fines de semana. Venían de hogares diferentes, instituciones distintas, sin un pasado compartido en el mismo espacio físico.

Pero el destino tejió una trama inesperada: las hijas de Maia iniciaron una campaña en redes sociales que, sin saberlo, cambiaría la historia para siempre. “Mis hijas se pusieron la historia al hombro. Armaron los videos, difundieron el mensaje. Y fue la dentista que los atendía quien los compartió. Una amiga suya vio el video y dijo: ‘Nosotros vamos por ellos’”.

Una familia dijo sí

Desde que comenzó la convocatoria nacional para buscar una familia que los adoptara juntos, no hubo respuestas. Ninguna. El desafío de encontrar personas dispuestas a adoptar tres hermanos no es nuevo. Es uno de los más difíciles del sistema judicial.

Pero esta vez, sí hubo una respuesta. Una familia vio el video, se conmovió y empezó inmediatamente los trámites. En tiempo récord, completaron los pasos legales, presentaron documentación, atravesaron entrevistas y este jueves el juez dio el visto bueno.

“Hoy se los contamos, están felices, ansiosos y con muchas expectativas. Ellos son niños, no sé en su cabecita cómo entienden que el juez ya les dio a su mamá y a su papá”, contó Maia emocionada.

El valor de una despedida con amor

Maia no oculta que es duro decir adiós. “Los amamos como si fueran nuestros hijos. Pero esta es la parte linda del desprenderse: saber que se van a un hogar que los eligió, que los espera con los brazos abiertos. Eso es impagable”.

No es la primera vez que le toca acompañar un proceso así, ya ha cuidado a otros niños en tránsito. Pero esta historia es especial. “Cuando sabés quiénes los van a recibir, cómo es su casa, qué vida les espera, duele menos. En este caso, aún no conocemos a la familia, pero confiamos. Lo importante es que ellos tengan su final feliz”.

Un mensaje para todos

Maia no se guarda palabras de gratitud: “Gracias a cada persona que compartió el video. Gracias a las redes por hacer algo tan bueno. Y gracias a esta familia por decir sí. Estos tres niños ya sueñan y esperan ansiosamente al día lunes”.