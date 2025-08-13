Salta será destino elegido para un hotel de lujo de Rafael Nadal, parte de una inversión millonaria en el país

La leyenda del tenis Rafael Nadal vuelve a poner a la Argentina en su mapa, pero esta vez lejos de las canchas y más cerca del turismo de alto nivel. El ex número uno del mundo y múltiple campeón de Grand Slam construirá en Salta uno de los siete hoteles de lujo de su marca ZEL, desarrollada en alianza con Meliá Hotels International, como parte de un ambicioso plan de expansión que prevé US$200 millones de inversión en los próximos cinco años.

El anuncio fue realizado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, quien confirmó que la provincia será uno de los destinos elegidos junto a El Calafate, Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Iguazú y Posadas. “Esto muestra el interés creciente en esta Argentina del Presidente Javier Milei de personalidades emprendedoras como Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels, y de un fuera de serie como Rafa, ahora en otra etapa de su vida”, expresó Scioli en su cuenta de X.

El concepto ZEL: lujo con espíritu mediterráneo

La marca ZEL nació en 2023 con la premisa de trasladar el estilo de vida mediterráneo a distintos rincones del mundo, apostando por la conexión con la naturaleza, el movimiento y el bienestar. Ya cuenta con sedes en Mallorca, Costa Brava y, desde marzo de este año, en Punta Cana, donde Nadal participó personalmente en la conceptualización del resort.

En línea con su propuesta internacional, los hoteles ZEL destacan por su diseño “outdoor living”, que combina materiales naturales, espacios abiertos y ambientes que invitan a vivir al aire libre. Además, ofrecen una gastronomía de autor con fusiones mediterráneas y locales, múltiples opciones de actividades físicas, áreas de relajación y suites de lujo.

Meliá en Argentina: un crecimiento sostenido

Actualmente, Meliá Hotels International opera cinco hoteles en el país, entre ellos el emblemático Gran Meliá Iguazú, nominado en tres categorías de los World Travel Awards 2025. Con esta nueva inversión, la cadena sumará 12 establecimientos en Argentina, incorporando marcas como Gran Meliá, The Meliá Collection, Innside by Meliá y, por primera vez, ZEL.

En Salta, el arribo de un hotel de estas características no solo refuerza la oferta de lujo de la provincia, sino que también la posiciona en el circuito internacional de destinos de alta gama, impulsando el turismo y la inversión en la región.