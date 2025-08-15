El clima en Salta sorpresa en el Día del Niño y qué se sabe de la tormenta Santa Rosa

La temperatura en Salta continúa en baja y este fin de semana es ideal para los amantes de frío: la máxima de este viernes llegó a 12,8º de máxima a las 17 y la mínima fue de 10,5º. Al respecto hay sorpresas para el Día del Niño y además mucha gente se pregunta qué pasará con la tormenta Santa Rosa. Lo explica el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno.

Para este sábado se espera una máxima de 17º y una mínima de 5º. "No se descartan probabilidad de nieblas por la mañana y cielo parcialmente nublado".

¿El domingo?

Habrá una máxima de 16º y la mínima de 9º "con cielo mayormente nublado. Por la mañana hay baja probabilidad de precipitaciones", agregó Escobar.

Además hay alerta meteorológica para cordillera de Los Andes y La Puna por vientos fuertes del sector oeste con velocidad de 50 a 70 kilómetros por hora. "Puede llegar a haber vientos hasta 140 km/h en zonas más altas. La vigencia es desde el mediodía hasta las 00", sostuvo el especialista.

Para el lunes: 22º de máxima y 8º de mínima con el cielo parcialmente nublado. El martes, en tanto, habrá 22º de máxima y la mínima será de 7º con el cielo parcialmente nublado.

¿Qué se sabe de la tormenta Santa Rosa?

Escobar comentó que la tormenta Santa Rosa se da el 30 de agosto "y se considera cinco días antes y cinco días después. En esos diez días puede haber ingresos frontales (frente frio y temperaturas más cálidas). La irrupción de aire más calido forma la tormenta Santa Rosa entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre".