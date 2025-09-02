Día del Empleado de Comercio: cuándo no habrá actividad en Salta

El Día del Empleado de Comercio es una fecha instituida en homenaje a la ley 11.729, que reconoció derechos fundamentales para el sector, como vacaciones pagas, indemnización por despido y licencias especiales. Tradicionalmente se celebra el 26 de septiembre, pero este año en Salta se acordó modificar la conmemoración.

Luego de un consenso entre la Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio, se resolvió que la jornada no laborable se traslade al lunes 29 de septiembre. En esa fecha, no habrá actividad comercial en toda la provincia, lo que permitirá a los trabajadores del rubro disfrutar de su día sin afectar el movimiento del fin de semana.

De esta manera, supermercados, locales de indumentaria, electrodomésticos, shoppings y distintos comercios de cercanía permanecerán cerrados durante la jornada, a excepción de aquellos negocios atendidos por sus propios dueños.

El traslado de la fecha ya es una práctica habitual en distintas provincias y busca favorecer tanto a los empleados como a los empresarios, organizando mejor el esquema de trabajo y evitando superposición con días de alto consumo.