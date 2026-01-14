Hogar de Paso, un refugio para la esperanza: el dispositivo municipal que busca humanizar la espera médica

La espera también enferma. No siempre aparece en una receta ni se mide en días de internación, pero pesa. Es la espera de quien acompaña, de quien duerme poco, de quien llega a una ciudad desconocida con un bolso liviano y una preocupación enorme. En ese territorio silencioso, donde la urgencia médica se mezcla con la fragilidad social, Salta pondrá en marcha desde febrero el Hogar de Paso, un nuevo dispositivo municipal de contención pensado para humanizar ese tiempo suspendido.

El espacio funcionará en calle 20 de Febrero 231 y estará destinado a personas en situación de extrema vulnerabilidad social que deban permanecer en la apital como acompañantes de pacientes con enfermedades o tratamientos prolongados. No se trata de un albergue ocasional ni de una solución improvisada: el Hogar de Paso fue diseñado como un lugar de alojamiento temporal, con reglas claras, asistencia profesional y un abordaje social integral.

La propuesta apunta a una realidad frecuente pero poco visible. Salta concentra hospitales y centros de atención de alta complejidad que reciben pacientes de distintos puntos de la provincia y del norte argentino. Detrás de cada derivación hay familiares que deben quedarse días o semanas, muchas veces sin recursos suficientes para afrontar un alquiler, una pensión o incluso una noche bajo techo. El Hogar de Paso busca dar respuesta a esa demanda concreta, evitando que la angustia médica se transforme en desamparo.

El ingreso y la permanencia estarán regulados por un protocolo de alojamiento, coordinado por agentes y trabajadores sociales del municipio. Serán ellos quienes evalúen cada situación, definan la necesidad real de alojamiento y acompañen el proceso durante la estadía. La lógica del dispositivo no es asistencialista: apunta a ordenar, cuidar y acompañar, respetando la dignidad de cada persona.

Desde el municipio remarcan que el Hogar de Paso no reemplaza otras políticas sociales, sino que las complementa. Es un espacio pensado para un momento puntual y crítico, donde el acompañamiento institucional puede marcar la diferencia entre atravesar una situación difícil con contención o hacerlo en soledad. Para consultas sobre su funcionamiento, requisitos y modalidad de acceso, se habilitó el número 3874815704.

Hogar de Noche: otra respuesta, otra realidad

En el mismo edificio, pero con un objetivo distinto, a partir de mayo volverá a funcionar el Hogar de Noche, como ocurre cada año con la llegada de las bajas temperaturas. Este dispositivo está orientado a personas en situación de calle que, de manera voluntaria, acepten las normas de convivencia y orden necesarias para compartir el espacio.

Aunque ambos funcionan en la misma dirección, cumplen roles diferentes. El Hogar de Paso se enfoca en la espera médica y el acompañamiento familiar; el Hogar de Noche responde a la emergencia climática y al resguardo nocturno. Dos problemáticas distintas, dos abordajes específicos, una misma premisa: que nadie quede solo cuando más lo necesita.

Con la puesta en marcha del Hogar de Paso, Salta suma una herramienta que pone el foco en lo humano, en la escucha y en la presencia del Estado allí donde la espera duele. Un refugio transitorio, sí, pero también un gesto concreto para transformar la vulnerabilidad en cuidado.