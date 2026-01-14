VIDEO. Ignacio Lupión: "Queremos ser facilitadores de las inversiones porque el progreso se desprende de ellas"

Ministro, ¿ya mantuvo reuniones con las principales entidades productivas de la provincia?

Sí, tuve reuniones primero con la Sociedad Rural Salteña, después con Prograno, también con la Cámara de Minería, la Unión Industrial de Salta y todas las asociaciones intermedias. Creemos que el motor de Salta son esas instituciones y por eso las primeras reuniones fueron con ellas.

En Colonia Santa Rosa se declaró la emergencia por la crisis de la banana ¿Qué medidas concretas son las que se van a implementar para asistir a los productores?

Fue la verdad que un desastre climático, un viento muy fuerte, huracanado que tomó a la zona de Colonia Santa Rosa, tal es así que más de 1.000 hectáreas de bananos casi desaparecieron. Ahora están esperando el rebrote de esa banana que se demora casi un año. Después hay problemas serios con algunos de los invernaderos, de hortalizas sobre todo. Creo que en algunos casos hablan de entre 80 y 120 kilómetros por hora que pasó ese viento por ahí. En la provincia estamos en la obligación de ayudar a esos productores y buscamos tres herramientas para esto. Una de ellas es la emergencia agropecuaria, que tiene que estar aprobada por decreto del Gobernador, y que ayuda con todo lo que son impuestos provinciales, diferimiento de esos impuestos. El viernes pasado tuvimos la audiencia para esta emergencia y por supuesto que fue aprobada. Después buscamos dos líneas de créditos para esos pequeños productores que son a través de los microemprendedores, que son créditos entre dos y seis millones de pesos. Los productores que los necesitan los van a tomar esos créditos y después ayudarlos con el tema de la producción y sobre todo con el tema comercial. Tenemos un gran desafío ahora de crear cadenas de valor, sobre todo de esos bananos y hortalizas y demás de lo que sea colonia Santa Rosa para también contener y apoyar a los productores. Así que estamos en el tema y creo que es un gran desafío que tiene el gobierno y el ministerio en particular.

Foto: Javier Rueda

¿Cómo se avanzará con la aplicación del nuevo mapa de ordenamiento territorial?

Ese es un tema largo para tratar. Fueron muchos años de trabajo de la Secretaría de Ambiente del Ministerio a través de su cabeza que es el ingeniero Alejandro Aldazabal. Creo que casi fueron 6 años de trabajo en los cuales ese ordenamiento territorial se regularizó en la provincia. Venía con un atraso, con unas presentaciones que no se hacían y demás. Este nuevo ordenamiento pintó de nuevo la provincia con una incorporación que es el color ocre, que no es ni verde, ni amarillo, sino hay lugares donde hay un porcentaje de campo en el cual se puede habilitar las tierras. Ese porcentaje va a estar dado por la cuenca a la cual ese campo pertenece. Y a su vez, en lo que es la zona amarilla que quedó en este ordenamiento, la incorporación del MBGI, que es el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada, creo que una de las herramientas importantes que vamos a tener, sobre todo esperando o bregando por el crecimiento ganadero en Salta. Si esto se hace realidad, tenemos hasta tres millones de hectáreas para incorporar en la producción ganadera, con una intervención mínima en el monte nativo y la incorporación de pastura y también de infraestructura, de lo que son alambrados, aguadas, corrales, mangas y demás. Esto nos abre una oportunidad concreta para posicionar a Salta como una de las provincias ganaderas más importantes del país.

¿Qué políticas están previstas para mejorar el stock ganadero en la provincia?

Con relación al tema de la sanidad y el manejo productivo creo que los productores hoy nos pueden enseñar al gobierno cómo producir y cómo trabajar mejor. Con respecto del tema sanitario, Salta es una de las provincias que tiene una sanidad buena en relación a otras zonas. Al tener tantos meses de seca en Salta, la incidencia de enfermedades sobre todo bacterianas y virales es mucho menor que en otras provincias, así que Salta es una zona sana para producir ganadería. Y con relación a los incentivos estuvimos hablando y hay unas líneas del Fondo Provincial de Inversiones y del CFI (Consejo Federal de Inversiones), que son líneas que se pueden tomar con tasas ciertas y con tasas bajas en relación a lo que hay en el mercado. Eso los productores pueden tomar, sobre todo para agrandar el stock de madre, que lo que deberíamos buscar es aumentar el stock de madre, ya la incorporación de estas tierras del MBGI serían para vientre, para producir, para hacer cría. Y después, parte de la recría y del engorde en otros campos, en otros lugares de la provincia. O sea que esas herramientas están ya hoy a disposición. Pedimos a los productores que están interesados en esto que se acerquen al ministerio que tenemos esas herramientas para que las puedan usar.

En el sector minero uno de los principales reclamos es la falta de infraestructura. ¿Qué plan hay para mejorar los caminos estratégicos como la ruta nacional 51 y los accesos a los proyectos?

Es un tema central. Esa ruta también tiene afluentes, son rutas provinciales y caminos vecinales, por lo que tendremos que formar consorcios camineros para que esa infraestructura sea viable y nos dure todo el año. Hay mucho para trabajar y estamos buscando herramientas. Hay algunas en puerta que las vamos a poder usar pero también no me gustaría solamente definir la ruta nacional 51 solo como minera. Para mí la ruta 51 es la integración con el Pacífico y la salida por Chile. Esa ruta que hoy se la denomina minera también debería estar al servicio del sector granario y agropecuario, de manera que la minería sea complementaria con la agricultura y la producción de granos en Salta. Entonces esto permitirá usar los puertos del Pacífico no solamente para la minería sino también para todo el desarrollo productivo. Entonces el grano debería ser complementario a la minería.

¿Qué impacto económico y productivo espera del proyecto Taca Taca para la provincia?

Creemos que el proyecto Taca Taca es uno de los más importantes de Salta y uno de los más importantes del país. Todavía hay muchos temas para rever. Tenemos que terminar el impacto ambiental, la aprobación del impacto ambiental. Nos tenemos que juntar con los directivos de Taca Taca, pero ojalá que eso sea una realidad porque podría transformar la actividad económica de la provincia. Así que estamos expectantes y vamos a ser facilitadores y contenedores de este proyecto para que se realice.

¿Cómo proyecta la evolución de la matriz productiva en Salta con el peso creciente de la minería y el agro?

Salta sigue siendo una de las provincias con mayor producción primaria. La transformación de esa producción dentro de la provincia permitiría que la actividad económica crezca. Un ejemplo, un caso que se está produciendo y que podríamos incrementar es la transformación del maíz que hoy se lleva a los puertos de Rosario y que se transforma en carne en Salta. También muchas empresas mineras, especialmente del litio, están avanzando no solo en la producción primaria sino en su transformación. Esa es una de las matrices productivas, junto con otras actividades de la provincia, donde todavía hay mucho para crecer y desarrollar.

¿Cuáles son las perspectivas para este año 2026 en inversión, empleo y exportaciones?

Las expectativas son buenas. En el sector agropecuario nos tiene que acompañar el clima. Ahora están un poquito atrasadas las lluvias todavía en las zonas de mayor producción granaria. También los precios internacionales, los precios de la ganadería nos están acompañando. Son uno de los precios más altos que tuvimos en lo que es carne de los últimos años. Y ahora el litio también está teniendo una suba importante, así que ojalá que esos parámetros económicos nos acompañen. Queremos ser facilitadores de las inversiones porque entendemos que el camino del progreso, del crecimiento, del desarrollo, de la generación de empleo, se desprende de la inversión. Así que en nuestra gestión del Ministerio vamos a apuntar hacia eso.