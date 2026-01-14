PUBLICIDAD

20°
14 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
´Gimnasia y Tiro
Título OMB
Salud
Festival de Jesús María
Histórico acuerdo Mercosur - UE
Persona buscada
Robo de motos en Salta
robo de animales
Salta

Hoy se vive el Acuatlón, ¿dónde serán los cortes de tránsito?

Desde las 18, habrá un operativo de tránsito con cortes sobre avenida Roberto Romero y retenciones momentáneas en la zona del complejo Vitale para garantizar la seguridad de atletas, peatones y vecinos. El Acuatlón es una competencia que combina natación y pedestrismo.
Miércoles, 14 de enero de 2026 08:39
Este miércoles desde las 18, se llevará a cabo la segunda fecha del Campeonato Salteño de Acuatlón en el complejo Nicolás Vitale, ubicado en Diario La Razón 4400. Por este motivo, se realizarán cortes y retenciones momentáneas de tránsito en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de atletas, peatones y vecinos.

El tránsito estará cortado para vehículos particulares sobre avenida Roberto Romero en el tramo del circuito durante el desarrollo de la competencia. En tanto, en las calles transversales se implementarán retenciones breves y ordenadas, permitiendo el paso a medida que avancen los corredores.

Los cortes forman parte de un operativo preventivo dispuesto por la Municipalidad para cuidar a todos los que participan y circulan por el lugar. Personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estará presente para ordenar la circulación, indicar desvíos y asistir a los vecinos.

Desde el municipio se solicita paciencia y colaboración, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal afectado al operativo, para que el evento se desarrolle de manera segura y organizada.

El Acuatlón combina natación y pedestrismo y es una de las iniciativas deportivas que impulsa la Municipalidad para fomentar la actividad física en la ciudad. En esta segunda fecha se espera una importante participación de deportistas y público.

La competencia comenzará a las 19 y contará con atletas locales y regionales, consolidando al acuatlón como una disciplina en crecimiento dentro del calendario deportivo de Salta. El recorrido incluye 2 km de carrera, 300 metros de natación y otros 2,4 km de pedestrismo hasta la llegada.
 

