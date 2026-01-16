PUBLICIDAD

16 de Enero, Salta, Centro, Argentina
Verano 2026 en Salta

Parque Parque acuático: El Préstamo activa una promo 4x3 para pasar el verano junto al dique Cabra Corral

Con una propuesta pensada para grupos y familias, el tradicional camping y parque acuático de Coronel Moldes suma un incentivo clave para quienes buscan descanso, agua y naturaleza en uno de los paisajes más elegidos del sur salteño.
Viernes, 16 de enero de 2026 10:32
El verano en Salta tiene sus rituales. El viaje temprano, la heladera cargada, el mate que acompaña la llegada y el primer chapuzón para escaparle al calor. En ese escenario, el camping y parque acuático El Préstamo vuelve a posicionarse como uno de los puntos más convocantes de la temporada con una promoción 4x3 que apunta directamente a quienes planifican salidas en grupo.

La propuesta es simple y atractiva: ingresan cuatro personas y pagan solo tres, con el beneficio aplicado sobre el valor de la entrada de adulto. Una invitación concreta para extender la estadía, compartir el día y aprovechar al máximo un predio que combina naturaleza, recreación y servicios a orillas del dique Cabra Corral.

El complejo ofrece un parque acuático con toboganes, piletas y sector infantil, además de un camping equipado con asadores, espacios para carpas y motorhomes, y servicios gastronómicos. La idea es clara: llegar y quedarse, sin apuros, con alternativas para grandes y chicos.

La entrada general al parque acuático y camping -que incluye el uso de asador y el acceso completo al predio- tiene un valor de $12.000 para adultos, $6.000 para menores de 3 a 12 años y jubilados con carnet, y $8.000 para residentes de Coronel Moldes y personas con convenio de la Cámara de Turismo.

Opciones de ingreso y tarifas diferenciadas

Para quienes prefieren un plan más tranquilo, la entrada solo al camping cuesta $4.000 para adultos, $2.000 para menores y jubilados, y $3.000 para residentes y convenios.
En tanto, quienes ya abonaron el camping pueden sumar el parque acuático por $10.000 para adultos, $5.000 para menores y jubilados, y $7.000 para moldeños y convenios.

El uso de carpa tiene un costo de $3.000 por persona, mientras que el ingreso en motorhome -que incluye espacio, camping con asador sujeto a disponibilidad y parque acuático- asciende a $15.000 por persona.

Accesibilidad y horarios

Los menores de 2 años ingresan sin cargo presentando DNI, y las personas con discapacidad acceden de manera gratuita, incluyendo un acompañante, con el carnet correspondiente.

El camping abre de lunes a domingo de 9 a 20, mientras que el parque acuático funciona de miércoles a domingo de 11 a 19. El predio cuenta con personal capacitado y servicio de guardavidas, un punto clave para quienes priorizan la seguridad durante la jornada.

Información útil.- Para consultas y más detalles sobre la promoción 4x3, se puede contactar vía WhatsApp al 387 457-9692. Una oportunidad concreta para organizar una escapada cercana, aprovechar el verano y volver a encontrarse con uno de los clásicos del descanso salteño.

