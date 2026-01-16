Parque Parque acuático: El Préstamo activa una promo 4x3 para pasar el verano junto al dique Cabra Corral

El verano en Salta tiene sus rituales. El viaje temprano, la heladera cargada, el mate que acompaña la llegada y el primer chapuzón para escaparle al calor. En ese escenario, el camping y parque acuático El Préstamo vuelve a posicionarse como uno de los puntos más convocantes de la temporada con una promoción 4x3 que apunta directamente a quienes planifican salidas en grupo.

La propuesta es simple y atractiva: ingresan cuatro personas y pagan solo tres, con el beneficio aplicado sobre el valor de la entrada de adulto. Una invitación concreta para extender la estadía, compartir el día y aprovechar al máximo un predio que combina naturaleza, recreación y servicios a orillas del dique Cabra Corral.

El complejo ofrece un parque acuático con toboganes, piletas y sector infantil, además de un camping equipado con asadores, espacios para carpas y motorhomes, y servicios gastronómicos. La idea es clara: llegar y quedarse, sin apuros, con alternativas para grandes y chicos.

La entrada general al parque acuático y camping -que incluye el uso de asador y el acceso completo al predio- tiene un valor de $12.000 para adultos, $6.000 para menores de 3 a 12 años y jubilados con carnet, y $8.000 para residentes de Coronel Moldes y personas con convenio de la Cámara de Turismo.

Opciones de ingreso y tarifas diferenciadas

Para quienes prefieren un plan más tranquilo, la entrada solo al camping cuesta $4.000 para adultos, $2.000 para menores y jubilados, y $3.000 para residentes y convenios.

En tanto, quienes ya abonaron el camping pueden sumar el parque acuático por $10.000 para adultos, $5.000 para menores y jubilados, y $7.000 para moldeños y convenios.

El uso de carpa tiene un costo de $3.000 por persona, mientras que el ingreso en motorhome -que incluye espacio, camping con asador sujeto a disponibilidad y parque acuático- asciende a $15.000 por persona.

Accesibilidad y horarios

Los menores de 2 años ingresan sin cargo presentando DNI, y las personas con discapacidad acceden de manera gratuita, incluyendo un acompañante, con el carnet correspondiente.

El camping abre de lunes a domingo de 9 a 20, mientras que el parque acuático funciona de miércoles a domingo de 11 a 19. El predio cuenta con personal capacitado y servicio de guardavidas, un punto clave para quienes priorizan la seguridad durante la jornada.