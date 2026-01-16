Clima en Salta: otra vez hubo cortes de ruta y caos vehicular camino a Cafayate y San Carlos, por el festival

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron nuevas inundaciones y serias complicaciones en las rutas de la provincia de Salta, con especial impacto sobre la Ruta Nacional 68, principal vía de acceso a los Valles Calchaquíes y a la ciudad de Cafayate, en una jornada marcada por el importante movimiento de personas que se dirigen al festival de San Carlos.

El corte más significativo se registró entre Los Médanos y Los Colorados, a unos 14 kilómetros de Cafayate, donde la crecida del agua en los badenes obligó a interrumpir el tránsito vehicular. Esta situación afectó directamente a cientos de asistentes que viajaban hacia San Carlos para participar del tradicional festival, el cual debió retrasar por aproximadamente 30 minutos debido a las dificultades para llegar al lugar.

Tras varias horas de trabajo, equipos y personal de la División Conservación lograron habilitar nuevamente el tránsito sobre la Ruta Nacional 68, entre los kilómetros 11 y 14. La circulación se restableció de manera alternada, un sentido por vez, y bajo estrictas medidas de seguridad.

"La fila de autos que vienen al festival es interminable"

En contacto con Radio Cafayate la intendenta Maria "Kukina" Vargas informó que tres maquina de Vialidad Nacional se encuentran afectadas a los trabajos de emergencia en la Quebrada de las Conchas donde se produjeron varios desbordes y crecidas de arroyos. Ademas del desborde en Los Colorados, también hubo crecidas en los arryos de Santa Bárbara, Las Curtiembres y el Mollar.

"Me dicen que sobre la ruta 68, la fila de autos que vienen al festival es interminable" aseguró la jefa comunal, que onfió en la mejora de las condiciones climáticas. "Es posible que tengamos que retrasar el inicio del festival previso para las 21 en esta primera noche, pero lo vamos a concretar" aseguró Vargas.

En paralelo, se reportaron inconvenientes en otros puntos, como en La Merced, en la intersección de la calle San Martín y la ruta 68, mientras que en la Ruta Provincial 33, camino a Cachi, el tránsito se mantiene habilitado pero con extrema precaución. En el kilómetro 24, en la zona de la Quebrada El Chuña, la crecida de un arroyo dejó sedimentos sobre la calzada, permitiendo el paso de vehículos grandes y pequeños, aunque bajo constante monitoreo de Vialidad.