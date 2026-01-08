Rentas subió la Unidad Tributaria en medio de la baja recaudatoria

La Dirección General de Rentas de la Provincia dispuso una actualización del valor de la Unidad Tributaria (UT), que pasó de $85 a $120, lo que representa un incremento del 41,2%, conforme a lo establecido en la Resolución General Nº 01/2026, publicada en el Boletín Oficial. El nuevo valor comenzó a regir desde este martes y se utiliza como referencia para la determinación de impuestos, tasas, multas y demás obligaciones tributarias provinciales.

La Unidad Tributaria cumple una función técnica dentro del esquema fiscal provincial, ya que permite actualizar valores nominales sin modificar las alícuotas previstas en cada tributo.

La actualización impacta sobre un amplio conjunto de obligaciones fiscales y administrativas, dado que numerosos impuestos y tasas provinciales están expresados en UT. En la práctica, el cambio implica una adecuación generalizada de los montos a pagar en pesos corrientes.

Retracción

La suba de la UT se produce en un contexto de deterioro de los ingresos tributarios provinciales. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al período enero-octubre del año pasado, la recaudación propia de Salta registró una caída real del 7,2% en comparación con los mismos diez meses de 2024. Esa baja de ingresos está directamente relacionada al nivel de actividad económica de la provincia, ya que el principal tributo de Rentas es Ingresos Brutos, que grava sobre la recaudación de las empresas.

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, Salta integra el grupo de cuatro jurisdicciones del país que exhibieron retrocesos interanuales en sus recaudaciones locales y encabeza ese ranking negativo. Detrás se ubican Santa Cruz, con una disminución del 6,2%; Catamarca, con un retroceso del 0,5%; y Mendoza, con una contracción del 0,1%.

El resto de las provincias mostró desempeños positivos. Río Negro lideró el crecimiento, con una suba interanual acumulada del 22,2% hacia noviembre pasado, seguida por otros distritos que lograron mejoras sostenidas en sus ingresos tributarios locales.

Coparticipación

En contraste con la caída de la recaudación propia, Salta se destacó en 2025 por el desempeño de las transferencias automáticas de origen nacional. Según datos de Politikon Chaco, durante diciembre del año pasado la provincia registró un crecimiento interanual real del 9,8% en estos envíos, el más alto entre las 24 jurisdicciones del país.

En el acumulado de 2025, el incremento real alcanzó el 4,3%, también el mayor a nivel nacional, por encima de provincias como Buenos Aires (3,9%), Misiones (2,3%), Tucumán (2,2%) y Neuquén (2,1%). A nivel país, las transferencias automáticas totalizaron $60,29 billones y crecieron apenas un 1,7% real respecto de 2024.

El informe señala que la coparticipación federal de impuestos, principal componente de los envíos automáticos, cerró el año prácticamente sin variación real, mientras que el impulso provino de los fondos de compensación del Consenso Fiscal, que tuvieron una expansión muy significativa y un impacto desigual entre provincias.

En el caso de Salta, los recursos asociados a estos fondos compensatorios registraron subas interanuales muy por encima del promedio nacional, lo que explicó gran parte del crecimiento observado en los envíos totales, pese al estancamiento de la coparticipación.

Montos

En términos absolutos, durante diciembre de 2025 Salta recibió $226.666 millones en transferencias automáticas corrientes, frente a los $157.614 millones percibidos en el mismo mes de 2024. Esto implicó un aumento nominal del 43,8%, que al descontar la inflación estimada para el período se tradujo en el crecimiento real del 9,8%.

Medido por habitante, el ingreso per cápita por transferencias automáticas fue de $152.481 en diciembre, un nivel intermedio dentro del esquema federal.

ATN

En cuanto a las transferencias no automáticas o discrecionales, cuyo componente principal son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los datos muestran una dinámica distinta. En diciembre de 2025, Salta recibió $11.542 millones por este concepto, lo que representó un incremento interanual real del 140% frente al mismo mes de 2024. No obstante, la provincia concentró apenas el 4% del total distribuido ese mes a nivel nacional.

En el acumulado anual, Salta totalizó $46.736 millones en transferencias no automáticas. A pesar de la mejora interanual frente a 2024, los recursos recibidos quedaron un 74,8% por debajo de los niveles de 2023, lo que refleja la magnitud del recorte aplicado a este tipo de envíos.

En ese marco, Salta figuró entre las pocas provincias que hacia el final de 2025 recibió ATN. Según datos de Politikon Chaco, en diciembre el Gobierno nacional distribuyó casi el 87% de los recursos mensuales del fondo ATN entre siete distritos, entre ellos Salta, que percibió $6.000 millones. El incremento de estos envíos coincidió con la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso y alcanzó a provincias cuyos legisladores acompañaron la iniciativa oficial.