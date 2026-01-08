Clima en Salta: ¿Vuelve la lluvia? Atención porque hay alerta meteorológico en varias localidades

Luego de las inundaciones registradas el miércoles, principalmente en el Valle de Lerma, las condiciones meteorológicas adversas continúan afectando a gran parte de la provincia de Salta. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta amarillo por lluvias y tormentas, que se extiende desde las 18 hasta la medianoche y continuará durante gran parte del viernes.

Para la noche de este jueves, el alerta abarca a Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate, además de los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Podría haber granizos e intensa actividad eléctrica

Según el informe oficial, estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual.

En tanto, para el viernes, el alerta se mantendrá desde la madrugada hasta después del mediodía en Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

Además, se advirtió que en los sectores de alta cordillera las precipitaciones podrían darse principalmente en forma de granizo y/o nieve, lo que incrementa el riesgo en rutas y caminos de montaña.