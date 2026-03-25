Respaldo a la tolerancia cero en Salta y rechazo a flexibilizar la ley

Una encuesta de opinión pública realizada en la ciudad de Salta reveló un contundente respaldo a la Ley de Tolerancia Cero de alcohol al volante: ocho de cada 10 salteños se manifestaron a favor de mantener la normativa vigente, en medio del debate abierto por un proyecto legislativo que propone volver a permitir hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre al conducir.

El relevamiento, realizado por la consultora Benjamín Gebhard entre el 14 y el 16 de febrero de 2026, se basó en 800 casos mediante entrevistas presenciales domiciliarias. De acuerdo a los resultados, el 82,5% de los encuestados considera que la tolerancia cero debe seguir vigente, mientras que un 15,6% se inclinó por regresar al límite de 0,5 gramos de alcohol en sangre. Un 1,9% no supo o no respondió.

En ese marco, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, fijó una postura contundente en defensa de la normativa actual.

"Mi postura es clara y firme: debe mantenerse la tolerancia cero. No hay nivel "seguro" de alcohol al volante. Incluso una sola copa afecta el tiempo de reacción, la atención y el juicio. Es muy bueno dar estos debates porque la sociedad escucha y entiende lo importante que es volver atrás, y las encuestas lo confirman: más del 82% de los salteños rechaza cualquier flexibilización. Relajar la ley pondría en riesgo la vida de las personas, y la variable no puede ser nunca la vida de los salteños".

El funcionario respaldó su postura con datos de organismos nacionales. Según información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el alcohol estuvo presente en aproximadamente el 22,1% de los siniestros fatales a nivel país, lo que equivale a uno de cada cuatro o cinco casos. Además, en estudios hospitalarios, hasta el 69,7% de los conductores heridos graves declaró haber consumido alcohol en las seis horas previas al accidente.

"Estos porcentajes no son solo números: representan familias destruidas. Por eso, desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial venimos trabajando intensamente en campañas de concientización junto a la Asociación Padres de Víctimas de Inseguridad Vial (PAVICEI). Ellos, que perdieron seres queridos en la ruta, nos acompañan en charlas a infractores que perdieron puntos del scoring por manejar alcoholizados, en operativos preventivos y en actividades de sensibilización. Su testimonio es el más poderoso: "Si tomaste, no manejes".

En cuanto a los resultados de las políticas implementadas, Assennato destacó una reducción sostenida de los siniestros y las víctimas en la capital salteña.

"Gracias además al aumento de controles en Salta capital, logramos durante los últimos años reducir significativamente las víctimas y los siniestros viales. Por ejemplo: los siniestros viales totales en la ciudad se redujeron un 28,9% entre 2023 y 2025. Las víctimas en siniestros viales disminuyeron un 24,2% en el mismo período comparativo 2023-2025".

A nivel provincial, también se registran indicadores positivos. Según precisó, 2025 cerró con la cifra más baja de muertes viales en 10 años, con 130 fallecidos, lo que representa una caída del 50,7% en comparación con 2015.

"Esta gestión demostró un fuerte interés y compromiso en seguir avanzando en esta línea, por eso trabajamos en reforzar los controles, la educación vial y las campañas preventivas, porque la prioridad es clara: salvar vidas". Finalmente, el funcionario reafirmó el enfoque de la política pública en materia de seguridad vial.

"Nuestro compromiso es total con la vida y la seguridad. No se trata de ser punitivos, sino de ser preventivos. La tolerancia cero no es una moda: es una política que ya demostró resultados en Salta y en las provincias que la adoptaron. No vamos a retroceder. Seguiremos informando, controlando y, sobre todo, protegiendo a cada salteño que sale a la calle".

Proyecto polémico

El eje de la discusión surge a partir de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados que propone modificar la Ley Provincial 7846, en vigencia desde 2014 y que establece la prohibición absoluta de conducir con alcohol en sangre, para flexibilizar los controles y permitir hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre al conducir. La iniciativa es impulsada por los legisladores Patricio Peñalba Arias, Fabio Enrique López y Héctor Raúl Vargas.

En ese contexto, los controles viales recientes reflejan la magnitud de la problemática. Durante el último fin de semana, la Dirección General de Seguridad Vial controló 9.569 vehículos en distintos puntos de la provincia y detectó 848 infracciones. Del total, 122 correspondieron a conductores que circulaban con alcohol en sangre. En los operativos se realizaron además 6.515 test de alcoholemia.

En ese sentido, el director general de Seguridad Vial de la Policía de Salta, comisario general Adrián Sánchez Rosado, expresó su rechazo a la iniciativa y fue categórico: "Mi postura es en contra. Para nosotros, menos de 0,5 ya afecta los reflejos, la atención y por ahí provoca somnolencia. La ley de tolerancia cero, cuando la pensaron por el año 2014, tenía un fin netamente preventivo y de resguardar la vida del ciudadano", finalizó.