Misas y Vía Crucis: la agenda de Semana Santa en Salta

La Catedral Basílica de Salta dio a conocer el programa de celebraciones para la Semana Santa 2026, que comenzará con las actividades del Domingo de Ramos y se extenderá hasta el Domingo de Resurrección, con misas, procesiones y celebraciones litúrgicas centrales para la comunidad católica.

Hoy está prevista a bendición de ramos y misas dentro del templo. El domingo a las 10 se realizará la tradicional bendición de ramos y procesión desde la Basílica de San Francisco hacia la Catedral, presidida por el arzobispo. Durante el lunes 30 y martes 31 de marzo continuarán las misas en distintos horarios y habrá confesiones por la mañana y la tarde. Otras iglesias y parroquias también harán la tradicional celebración.

Días santos

El miércoles 1 de abril se celebrará la Misa Crismal a las 19, una de las ceremonias más significativas de la semana.

En tanto, el jueves 2 de abril, en el marco del inicio del Triduo Pascual, se realizará la Misa de la Cena del Señor a las 19, junto a instancias de confesión y adoración al Santísimo.

El viernes 3 de abril, Viernes Santo, se desarrollará la celebración de la Pasión del Señor y el tradicional Vía Crucis en la plaza 9 de Julio con el Cristo Peregrino del Milagro a partir de las 18. A estas actividades se sumará el Vía Crucis de los Jóvenes y la Familia, organizado por la Pastoral de la Juventud, con convocatoria a las 6.30 en la Cruz del Congreso Eucarístico. La propuesta invita a vivir un camino de fe y reflexión en comunidad y prevé la participación de fieles que recorrerán el trayecto acompañando la cruz, con transmisión radial.

Durante esta jornada también habrá celebración de Laudes a las 8 y horarios extendidos de confesiones, tanto por la mañana como por la tarde. El templo permanecerá abierto durante gran parte del día para permitir la participación de los fieles en las distintas instancias litúrgicas.

Vigilia

El sábado 4 de abril, Sábado Santo, se celebrarán las Laudes por la mañana, habrá confesiones y a las 21 se realizará la Vigilia Pascual, una de las ceremonias más importantes del calendario litúrgico. En esa celebración se invita a los asistentes a llevar agua y velas con base para la bendición.