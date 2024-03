Scaloni: "Sólo Messi y Di María tienen su lugar en la lista de la Copa América, el resto, pico y pala"

Resultó un cierre de gira acorde a las expectativas de la Selección Argentina. La victoria frente a Costa Rica por 3-1 le dejó buenas sensaciones al DT Lionel Scaloni, que desde ahora estará plenamente enfocado en la Copa América. Es por eso que tras el partido en Los Ángeles ya les envió un mensaje a sus jugadores de cara a la cita continental y explicó que sólo hay dos lugares asegurados para la competencia que se desarrollará en los Estados Unidos: Lionel Messi y Ángel Di María.

Scaloni valoró la producción del equipo en ambos juegos, ante El Salvador y frente a Costa Rica, y reconoció que le sirvieron estos amistosos para ajustar movimientos del grupo: “Estamos satisfechos de la gira, de cómo se dieron los partidos. Al final se vio que no hay rival fácil y que todos ponen las cosas difíciles. En el segundo partido nos ha servido de mucho, vi un equipo muy maduro porque nos encontramos en dificultad, con el partido abajo, y el equipo en el segundo tiempo ha hecho unos 25 minutos muy bueno. Me voy contento por eso, vamos a encontrar muchos partidos así y nos sirve”.

Incluso, el seleccionador albiceleste explicó que fue muy importante poder darle rodaje a futbolistas que no suelen tener tantos minutos en la selección mayor: “Estoy contento por Wálter (Benítez). Ha hecho un buen partido, la verdad que el partido no estaba fácil y estamos contentos. Lo mismo que Garnacho y Carboni. Son chicos que nos pueden aportar y se verá en un futuro si estarán con nosotros. Pero estoy contento, no es fácil jugar con esta camiseta ni con estos rivales que te la ponen difícil. Estamos bien”.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria con Costa Rica, Scaloni además habló acerca de todas las variantes con las que cuenta el plantel campeón del mundo a la hora de armar una mitad de la cancha: Además, el entrenador nacional destacó los nombres propios que tiene Argentina en la mitad de la cancha: “El equipo siempre tuvo muchos volantes de buen pie. A esta gira no vino Exequiel (Palacios), Guido (Rodríguez) también está afuera, Thiago (Almada) está en la Sub 23. Estamos bien cubiertos y, si alguno baja el rendimiento, hay otro para jugar. Que nadie se regale porque juega el que mejor está”.

Y como es lógico, la atención se concentro en el próximo gran paso del equipo en este 2024: la Copa América. Desde hace un tiempo que se especula acerca de la conformación de la lista definitiva para esa competencia y respecto a esto, Scaloni dejó en claro que sólo hay dos apellidos anotados por el momento: “Es una posibilidad (la de Benítez como segundo arquero), en el mundo del fútbol nada se sabe. Hoy está acá, seguro tuvo su chance grande porque es evidente que ha venido con nosotros, pero no puedo garantizar a ninguno de los que ha venido acá. Solo al que no vino, que ya saben (Lionel Messi). El resto, pico y pala. Bueno, a Fideo (Di María) también... Él lo tiene garantizado”.