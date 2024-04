Remolcar un auto en la ciudad puede costar hasta $40 mil

En la ciudad, el servicio de grúa particular de un auto puede costar hasta 40 mil pesos , de acuerdo a un relevamiento que hizo El Tribuno tras conocerse la medida de Nación de que las aseguradoras ya no podrán ofrecer este servicio ni el de auxilio mecánico.

En la ciudad, el servicio de grúa particular de un auto puede costar hasta 40 mil pesos, de acuerdo a un relevamiento que hizo El Tribuno tras conocerse la medida de Nación de que las aseguradoras ya no podrán ofrecer este servicio ni el de auxilio mecánico.

En realidad, hoy en día en Salta son pocas las firmas que remolcan vehículos para las aseguradoras por lo que alguien en apuros ya termina pagando esa plata. Muchos dejaron de trabajar con las compañías de seguros debido a los pagos a 90 días y la lluvia de trámites que se tienen que hacer en las firmas con sede en Buenos Aires. Las pocas empresas que dan el servicio están colapsadas y las demoras son eternas.

Desde un servicio de grúas ubicado en La Silleta, que brinda cobertura para todo el Valle de Lerma, comentó que un traslado de auto desde el centro de Salta hacia algunos barrios cuesta 30 mil pesos. Para algunos de los pueblos de la zona metropolitana el precio se va a 40 mil pesos.

Otro consultado indicó que remolcar una camioneta desde zona norte hasta el macrocentro sale 30 mil. En otro caso, de la circunvalación oeste al centro cobran 40 mil pesos. Lo cierto es que las aseguradoras resuelven un gran problema al desligarse del servicio de grúa y auxilio mecánico, sin embargo para los conductores será un duro golpe al bolsillo.

Por otra parte, según advirtieron, la liberación del servicio también plantea otro posible escenario: se podría abrir una competencia impensada porque no se necesitan demasiados permisos para el transporte de vehículos.

La Superintendencia de Seguros de la Nación publicó el pasado viernes, en el Boletín Oficial, la resolución 217/2024 que modifica el servicio de remolque que tenían las compañías aseguradoras en todo el país.

Esta resolución no es inmediata y comenzará a regir dentro de los 90 días con lo cual ya comenzaron a trazarse múltiples especulaciones sobre cómo resultará la aplicación. Cumplido el plazo, los seguros ya no podrán incluir en sus pólizas el servicio de remolque y auxilio mecánico a los usuarios. Hay quienes dicen que este será un servicio que podrán cobrar por aparte. Algún lector quizás pueda llegar a imaginar que la decisión lo va a beneficiar con una reducción en el costo, pero los promotores lo dudan.

El Tribuno dialogó con algunos especialistas en el tema y dejó algunas consideraciones para que el lector también saque sus propias conclusiones. "Lo que tiene que entender la gente es que esta modificación no es automática. Se va a producir dentro de tres meses y con eso todos tienen tiempo de informarse y ver qué le ofrece cada productor de seguro", dijo uno de los productores más antiguos y que más sabe de seguros en Salta. Comentó que la nueva resolución vuelve atrás todo: Antes de 2014 era así, los servicios de remolque y auxilio mecánico se ofrecían por aparte. Luego de 2014 las compañías tuvieron que incorporar esos servicios a las pólizas y lo que se hizo fue terciarizarlos".

Qué dice la resolución

La medida tomada determina que únicamente en caso de siniestro por daño, incendio, robo o hurto, los gastos de traslado y estadía serán cubiertos por el asegurador. En cambio, ya no tendrá vigencia la cobertura que existía hasta ahora sobre "traslado, remolque, asistencia y/o estadía del vehículo asegurado, generados por desperfectos o problemas mecánicos, de batería, de arranque, eléctricos, pinchaduras, cortaduras y/o reventones de las cámaras o cubiertas, falta de combustible y/o cualquier otro que no tenga vinculación con un accidente, incendio, robo y/o hurto", expresa el texto oficial.

"No creo que las pólizas bajen de precio, eso no pasa en nuestro país. Primero debemos ver si las compañías no se juntan para una cartelización y poner los precios que quieran por los servicios que ellos quieran. El otro camino es que cada uno ponga sus precios, sus bonificaciones y se vayan canibalizando entre ellos y al final queden pocas que luego pongan el precio que quieran", dijo un productor. Por lo pronto, estimó que la gente revisará las ofertas.