VIDEO. Escaneo de Iris: el presidente de la empresa dijo que quieren crear "una red global de humanos"

El gerente de la empresa Worldcoint en Argentina, Martín Mazza, diálogo en exclusiva con El Tribuno y destacó la adhesión lograda hasta el momento, con más del 1% de la población ya verificada. Es decir, que son personas que pasaron por el polémico "escaneo de iris" en Vaqueros, entregando sus datos biométricos a cambio de 10 criptomonedas. Asimismo aclaró que no se trata de un pago, sino de un proyecto en donde se incluye a la personas a una "red global beneficiosa a futuro, por el avance de la inteligencia artificial". Respecto a la privacidad y seguridad del sistema aseguró que cumplen con la ley de protección de datos. En tanto, sobre posibles daños a la salud, tras pasar por el procedimiento, aseguró que desconoce algún antecedente de este tipo. "El objetivo es seguir creciendo en la red, Argentina es uno de los 10 países más grandes del mundo", aseguró.

¿Cuál es el principal objetivo de Worldcoint?

Lo que está haciendo Worldcoint, básicamente, es desarrollar una base de datos, que pensamos va a ser necesaria en la era de la inteligencia artificial. Ante este nuevo cambio de paradigma de tecnología que se nos viene. Pensamos que va a ser cada vez más importante diferenciar en internet que es humano y que es un bot. Ya que hoy principalmente es difícil entender en un contenido, si te lo está sirviendo un humano, o si es un bot. Lo mismo detrás de una red social. Esto ya es un desafío y con el auge de la inteligencia artificial, pensamos que va a ser aún más difícil tener esa confiabilidad y seguridad en línea, en internet.

Hoy, el 5% del contenido con el cual interactuamos todos los días lo hizo un bot con la inteligencia artificial y pensamos que esto va a pasar en el 90% de los casos. En este desafío que nos trae la inteligencia artificial, pero también hay varios otros. Esto va a ser más productivo y va a traer más beneficios, ya que nos va a mostrar también como distribuir esos beneficios a las personas. De ahí la pregunta que sirve es ¿cómo distribuir un beneficio a las personas si no hay una manera digital de comprobar quién es persona en internet? Por eso es que se creó Worldcoint para desarrollar esto que se llama "prueba de humanidad".

Cada uno es un humano único y en este caso estará verificado con el beneficio de preservar su seguridad y anonimato. Es decir, cuando se ingresan tus datos, Worldcoint no sabe tu identidad, sólo sabe que hay un nuevo humano verificado en el mundo. La misión, sencillamente, es "crear una red global de humanos" que preserva la privacidad y anonimato de sus propios usuarios, entregando la propiedad de la red a los propios participantes. Es decir hacemos esto de forma abierta para que todos tengan acceso a esta prueba de humanidad, pensando que en un futuro va a ser importante y útil diferenciar que es humano y que es un bot, en los contextos digitales en los que nos movemos.

¿Que garantías de seguridad les ofrecen ustedes a las personas que les entregan sus datos biométricos?

La biometría es lo que hace que el sistema justamente sea privado y seguro. Worldcoint utiliza la biometría del iris. En este caso lo que hace es a través de un dispositivo, que básicamente tiene un lente de alta resolución del iris, que no solicita ninguna información personal, nombre, domicilio ni fecha de nacimiento y con esa imagen se genera un código de iris, que es la prueba de humanidad.

La imagen se elimina y queda almacenada en el dispositivo del usuario, usuaria que se verifica, de la misma forma que cuando usás la tecnología para acceder al dispositivo de tu teléfono. Es muy importante destacar que la misma imagen capturada se elimina del dispositivo y no se almacena en ningún lado, no existe este dato, lo que queda es un código encriptado, un código de iris que se construyó a partir de esa imagen.

La privacidad y la seguridad son los pilares principales de este proyecto, contrariamente a los pilares del internet de los últimos 20 años. Que es en gran medida utilizar nuestra información personal para monetizarla y acceder de está forma a varios servicios. Worldcoint, plantea un paradigma totalmente distinto que es preservar la identidad de los usuarios, empoderarlos con nuevas pruebas de humanidad y que nadie tenga que entregar información personal. De hecho pensamos en como podemos tener una internet más segura, más humana y más privada, donde con estas pruebas, podamos crear más infraestructura para que no haga falta monetizar datos. Hay mucha desinformación respecto al tema, siempre está bueno contar realmente como funciona el sistema.

¿El escaneo de iris puede generar algún tipo de efecto secundario en la salud?

Hay varios años de investigación y decenas de millones de dólares invertidos en desarrollar este dispositivo, básicamente en cuanto al consentimiento es muy claro. Todos los usuarios que se verifican tienen que acceder a términos y condiciones de uso, el sistema mismo les va informando, que el "ORBE" va a tomar una imagen de tu iris y tu rostro para construir un código. No es que hace falta navegar por 20 páginas de términos y condiciones para entender. En la tercera o cuarta pantalla de la App, al momento de verificarte te dice que es lo que estas haciendo, básicamente el dispositivo va a tomar una imagen, para probar tu singularidad humana.

¿Ustedes garantizan que el escaneo no generé algún tipo de daño?

No tengo información ni precisiones para eso, es la primera vez que me preguntan eso sinceramente. En la Argentina no tuvimos ningún tipo de antecedente de esa naturaleza. En el dispositivo básicamente hay un espejo y un lente que toma una fotografía. La tecnología es una cámara de fotos, la gente cuando se usa la palabra escaneo piensan en un láser. Pero lo que hay es un cámara que tiene gran precisión, ya que lo que busca el sistema es a través de una fotografía con resolución, validar esa singularidad de la persona.

Es decir, lo que se genera es un precisión. Worldcoint está pensado quizás como uno de los proyectos más inclusivos de la humanidad, para que todos tengan acceso a estas pruebas de humanidad. Eso implicó desarrollar tecnología capaz de diferenciar a un ser humano entre millones de personas.

¿Cuál es el pago y beneficio concreto para las personas que dan su consentimiento?

No hay ningún pago, ya que Worldcoint es una red de humanos, entregando la propiedad de la red a los propios participantes. Está nueva tecnología que es broaching permitió lanzar una moneda para que todas las personas que participan de está red, una vez que obtienen su prueba de humanidad tienen la opción de redimir está nueva criptomoneda. Es lo que permite a Worldcoint asegurarse de que está moneda llega a humanos por única vez, y genera está red más resistente al fraude que otras técnicas que hoy existen.

Con nuestra empresa te asegurás que una persona es un humano único y que puede recibir algo por una única vez. En la red que creamos la criptomoneda es un poco el anclaje de está red que le devuelve la propiedad a los propios participantes. Yendo un poco a lo que antes se podía construir con la vieja internet, el valor quedaba capturado sólo por el proveedor del propio servicio.

De hecho estamos pensando y es algo que está en la hoja de ruta y en el documento fundacional del proyecto que esa criptomoneda, el día de mañana, sirva para ingerir en el gobierno de está red y en la dirección que va a tener. Formás parte de una red a través de tu prueba de humanidad, en donde podés optar por redimirlas en criptomonedas, que actualmente son unas 10 criptomonedas. Después de manera bisemanal, los usuarios pueden acceder a tres criptomonedas, esto puede cambiar en un futuro.

¿Se puede retirar el consentimiento sobre los datos biométricos otorgados?

Hay una nueva funcionalidad en la App, donde va a seguir en una serie de clicks para poder solicitar la eliminación de su código de iris. Está es una nueva funcionalidad que se anunció y se está disponibilizando en la app, para que los usuarios puedan eliminar ese código de iris que se generó en la plataforma.

¿Qué opinan de los casos de España y Portugal en donde la actividad de la empresa se prohibió?

Primero debo aclarar que Wordcoint cumple con la ley de protección de datos de Argentina y el régimen de protección de datos de la unión Europea. Lo que pasó en España, es una medida cautelar en donde el servicio está momentáneamente pausado. Nuestra posición como empresa es trabajar con los distintos reguladores a los cuales el proyecto está sujeto. Buscamos disponibilizar una tecnología para mejorar la privacidad de los usuarios. Tenemos un staff para constatar que las personas tienen más de 18 años, sólo en ese caso se les solicita su DNI. No es que esa información se almacena, es un control de edad.

¿Qué opinan de algunas denuncias por estafas que surgieron en Vaqueros?

La verdad no tenemos información acerca de estas denuncias, así que no puedo opinar mucho de esto.

¿Cómo es el protocolo con denuncias de este tipo?

Hay distintas vías, tenemos un servicio desde la App en donde se pueden hacer este tipo de denuncias, en donde se investigan los distintos casos. Lo que te da la participación en nuestro proyecto es recibir estas criptomonedas y dar un buen servicio de esto en nuestras distintas locaciones.

Que sea código abierto, ¿no expone a una estafa informática?

Es nuestro desafío y nuestro camino es que sea abierto y descentralizado, sin depender de un CEO y que sea la comunidad la que intervenga. Es ir en esa hoja de ruta, tal como hay otras tecnologías similares y ponerlas al alcance de las personas. El proyecto es para todas las personas, estamos muy entusiasmados, en la Argentina algo más de un 1% de la población que ya está verificada. El objetivo es seguir creciendo en la red. Ya que es uno de los 10 países más grandes del mundo, por eso queremos seguir creciendo.