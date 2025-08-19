VIDEO. "Mándela a la Sara a San Luis, yo le voy a quitar los pecados"

Veinte años después de las primeras acusaciones por abuso y manipulación, el nombre del pastor Virgilio Serrano vuelve a aparecer en expedientes judiciales y testimonios de víctimas que aseguran haber sido sometidas bajo su dominio religioso. Sin embargo, pese a la gravedad de los relatos, la Justicia parece no haber avanzado en las investigaciones.

Sara, una de las denunciantes, asegura que desde junio —cuando amplió su denuncia por abuso sexual— no fue convocada por el Juzgado de Garantías 3 ni recibió notificación alguna: "Fui con mi abogada, hice mi descargo y firmé papeles, pero no me llamaron más. No tengo copia de lo que firmé, ni me notificaron nada. Hasta ahora, silencio total", relató con indignación.

El nuevo testimonio de Sara brindado a El Tribuno, confirma no solo los abusos sufridos desde que era menor de edad —que derivaron en dos embarazos—, sino también un patrón de violencia y manipulación psicológica. La mujer relató episodios ocurridos en la provincia de San Luis, donde Serrano trasladó parte de su congregación de "Laodicea".

"Me obligó a viajar para 'arrepentirme de mis pecados'. Cuando llegue allá, mandó a su gente al campo y me dijo que él se quedaba conmigo para arreglar cuentas. Al estar solos, me golpeó brutalmente, me desfiguró la cara y me encerró una semana con mi bebé de 2 años. Tenía apenas 21. Solo logré escapar cuando él y su familia salieron un día. Llegué hasta Güemes (Salta) con lo poco que tenía de dinero y mi tía me rescató. A mi madre le mostré las marcas, pero ni así me creyó. Él la convenció de que yo mentía".

"Él le decía a mi madre que ella me tenía que hacer arrepentir de mis pecados. Siempre vivía angustiada y traumada. Él (Serrano) me acusaba del pecado y mi mamá me decía 'te tenés que arrepentir o tenés que hablar con él'. Así fue que incluso me mandó con él a San Luis, porque el pastor le insistía a mi madre 'mándela a la Sara a San Luis, yo le voy a quitar los pecados'".

Sara afirma que después de muchos años y tras la desaparición temporal de su hermana menor —apareció desorientada cerca de la iglesia de Serrano—, su madre empezó a darle crédito a lo que denunció hace años. "Hay más víctimas. Una de ellas tuvo una hija tras los abusos del pastor; hoy tiene 28 años. Es de Salta capital, y está dispuesta a declarar".

¿Expediente cajoneado?

Pese a la presentación formal de estas denuncias, sumado a los antecedentes históricos que datan desde el 2004, en el marco de hechos aberrantes, la causa parece estancada o como suelen llamar en la jerga judicial "cajoneada".

"Lo único que hice fue ratificar la denuncia, nada más. Después, silencio. Es como si no existiera", lamentó la mujer, una de las denunciantes.

Serrano y un nuevo templo en San Luis

Mientras las mujeres que denunciaron al autodenominado líder religioso tratan de llegar a la verdad y que la Justicia atienda sus demandas, el hombre, Serrano, continúa liderando templos en Salta y la provincia de San Luis, protegido por un círculo de fieles que, según los denunciantes, lo encubre ante cada requerimiento policial. "Lo cubren. Dicen que no lo conocen, que no saben quién es. La gente está manipulada, repite lo que él dice, no son capaces de sacarse el velo de los ojos para ver la realidad", aseguró Juan, hermano de Sara.

La sensación entre las víctimas es clara: dos décadas después, la historia de un caso espeluznante se repite. Nuevos abusos salen a la luz, pero la Justicia de la provincia sigue sin actuar, sin dar respuestas y dejando impune las andanzas de un presunto pastor que se fugó de Salta y habría cometido varios delitos.