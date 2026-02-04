La sombra del “Delfín”: el rastro narco que vuelve a aparecer en el norte salteño

En los márgenes del norte salteño, donde los caminos de tierra se confunden con el monte y el río marca más que un límite geográfico, el narcotráfico suele dejar señales que se repiten. A veces no son personas detenidas ni grandes despliegues, sino marcas, símbolos y cargamentos que remiten a viejas estructuras que, pese al paso del tiempo y las condenas judiciales, siguen intentando operar en la región.

Eso fue lo que ocurrió en Orán, donde un procedimiento de la Policía Federal Argentina permitió secuestrar 46 kilogramos de estupefacientes ocultos en un vehículo abandonado, con un detalle que no pasó desapercibido para los investigadores: los bultos llevaban impreso el símbolo de un Delfín, emblema históricamente asociado a la organización narcocriminal liderada por Reynaldo “Delfín” Castedo.

El operativo se desarrolló en el marco del Plan Güemes. Participaron efectivos del Departamento Federal de Investigaciones junto a personal de la División Unidad Operativa Federal Orán, que realizaban recorridas preventivas y controles vehiculares en caminos rurales cercanos al kilómetro 45 de la Ruta Nacional 50, en una zona lindante al río Bermejo, conocida como El Paso.

Durante esas tareas, los agentes detectaron un vehículo utilitario familiar cuyo conductor, al advertir la presencia policial, intentó evadir el control. En la maniobra, embistió contra los móviles apostados en el lugar y se dio a la fuga por caminos alternativos. El seguimiento se extendió hasta que el rodado fue finalmente abandonado en inmediaciones de una zona identificada como Comunidad Sola Suty.

Cuando los efectivos intentaron acercarse para inspeccionar el vehículo, fueron hostigados por un grupo de personas que arrojaban piedras e intentaban obstaculizar el procedimiento con el objetivo de facilitar la huida del sospechoso. Ante la situación de apremio, las características del terreno y el riesgo operativo, se decidió realizar una inspección preventiva del rodado en el lugar.

En la parte trasera del vehículo se encontraron dos bultos envueltos en bolsas tipo arpillera, que llamaron la atención por el logotipo impreso: la figura de un delfín, símbolo utilizado por la organización de Castedo en distintos cargamentos secuestrados en años anteriores en el norte del país. Los bultos fueron retirados del automóvil y trasladados a la dependencia policial para su resguardo.

Ya en sede oficial, y con la presencia de testigos, se procedió a la apertura del cargamento con conocimiento de la Fiscalía Descentralizada de San Ramón de la Nueva Orán, a cargo del fiscal Marcos César Romero, con intervención de la secretaria María del Carmen Núñez. El resultado confirmó la magnitud del secuestro: en el interior se hallaron 35 kilogramos de cocaína, distribuidos en ladrillos rectangulares, y 11 kilogramos de marihuana, acondicionados en paquetes amorfos.

Todo el material quedó secuestrado y a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas Nº 23.737. La investigación continúa para identificar al conductor que logró escapar y establecer el circuito que iba a seguir la droga, tanto dentro de la provincia como hacia otros puntos del país.

El procedimiento, denominado “operativo La Posta del Delfín”, más allá de las condenas y los golpes judiciales, las viejas redes del narcotráfico siguen intentando reactivarse en la frontera salteña, aprovechando zonas de difícil acceso, pasos informales y una geografía que continúa siendo un desafío para el control del delito.