Melodía blanca en la frontera: más de 40 kilos de cocaína ocultos en parlantes

El silencio de la Ruta Nacional 50 contrastaba con lo que escondían aquellos parlantes. No estaban pensados para amplificar música, sino para transportar droga. La escena se desarrolló en uno de los corredores más sensibles del norte de Salta, donde un control de rutina derivó en un hallazgo de alto impacto para la lucha contra el narcotráfico.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, pertenecientes a la Sección 28 de Julio del Escuadrón 20 “Orán”, quienes detuvieron la marcha de un Renault Kangoo a la altura del kilómetro 46. En el vehículo viajaban dos hombres mayores de edad y un menor.

Durante el registro del rodado, los uniformados observaron dos lonas y elementos que no coincidían con un traslado habitual. Ante esa sit

uación, se utilizó el, una herramienta clave que permitió detectar, una modalidad de ocultamiento poco frecuente en este tipo de controles.

Frente a la presunción de un delito federal, se dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que autorizó la apertura de los dispositivos musicales. En su interior, los gendarmes extrajeron 40 paquetes tipo “ladrillo” que contenían una sustancia blancuzca.

Las pruebas realizadas por personal de Criminalística y Estudios Forenses, mediante el Narcotest, confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 41 kilos con 225 gramos. La cantidad secuestrada representa un golpe significativo a la logística del narcotráfico que opera en la región.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenó el decomiso del estupefaciente y la detención de los dos ciudadanos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, el menor de edad fue entregado a un familiar, conforme a los protocolos vigentes.