En Salta seguirá el calor, la humedad, las tormentas aisladas y muchos mosquitos

El clima pegajoso que anuncia el Carnaval continuará en la provincia de Salta por un buen tiempo.

Muchas noticias falsas en las redes sociales indicaban la llagada de un frente frío para todo el país. Se trata de una "fake news" (noticia falsa) sobre el ingreso de una ola polar, lo cual es totalmente falso. Si bien se observa que a finales de la primera semana de febrero ingresaría un frente frío que gradualmente bajaría la temperatura, no se trata de frío polar. En verano es imposible tener temperaturas polares con mínimas de 5°C o por debajo de ese registro.

Al respecto, El Tribuno le consultó a uno de los que más sabe sobre el clima en Salta: Ignacio Nievas.

"Hasta el fin de semana no habrá cambios significativos a las condiciones actuales, por lo que se mantendrá algo cálido, con viente del Este, que traerá más humedad y con probabilidades de tormentas aisladas en las áreas serranas. Estas condiciones de calor y viento con humedad promueven la formación de cúmulus durante el día y desarrollan chaparrones en la tarde noche. Pero hablamos de las tormentas de verano con mucho calor; no de un descenso brusco de la temperatura", dijo Nievas.

Siempre se recomienda que toda información, con títulos que generan pánico o miedo, sea chequeada y contrastada con la página del único ente meteorológico nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y no creer en publicaciones falsas.

"Es imposible el avance de un frente frío hasta el norte. Sólo podría avanzar hasta la llanura pampeana porque el calor es intenso", indicó el especialista.

Los científicos hablan de "muro atmosférico". La situación actual responde a una combinación de factores que funcionan como una maquinaria perfecta de calentamiento. Por un lado, las altas presiones posicionadas sobre el Océano Atlántico actúan como un motor que impulsa aire cálido de forma constante desde el norte hacia el centro del país.

Pero el factor determinante es la subsidencia. Este fenómeno ocurre cuando el aire en las capas altas de la atmósfera desciende. Al bajar, el aire se comprime debido al aumento de la presión atmosférica y, por un proceso físico llamado calentamiento adiabático, su temperatura aumenta. Este aire descendente no solo calienta, sino que también funciona como un "muro" o bloqueo atmosférico, impidiendo que los frentes fríos que intentan avanzar desde la Patagonia logren llegar hacia el norte.

"Más que un frente frío, lo que están llegando es un ola de mosquitos", advirtió Nievas. "Por lo que hay que tener extremo cuidado con las enfermedades que transmiten los mosquitos", continuó.

Hacia el viernes y el sábado, aumenta la probabilidad de precipitaciones y chubascos acompañados de tormentas, con períodos de cielo nublado y ambiente húmedo. Esta tendencia de inestabilidad atmosférica podría extenderse también a inicios de la próxima semana, con alternancia entre días calurosos y lluvias dispersas.

En consecuencia, el clima en Salta seguirá apto para disfrutar del aire libre, pero habrá que cuidarse de los chaparrones y de los mosquitos. También habrá que tomar precauciones ante las altas temperaturas, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas centrales del día.

Por último, señala que la inestabilidad hacia el fin de semana podría generar chaparrones y tormentas breves, por lo que es aconsejable seguir las actualizaciones del tiempo.

Para el Chaco salteño

En tanto que, para el Chaco salteño, región atravesada por los ríos Pilcomayo y Bermejo, Nievas sigue observando la formación de núcleos de tormentas en el sudeste boliviano. Hablamos de la región que incluye zonas como Yacuíba y Tarija, en donde están las nacientes de los ríos que luego bajan a territorio salteño.

Esas regiones, que presenta un clima cálido, continuarán con temperaturas máximas que rondan los 30°C o más, alta humedad, vientos variables y alta inestabilidad con probabilidad de lluvias dispersas y tormentas, típico de la temporada de lluvias. La cuenca alta boliviana seguirán entonces, durante lo que queda de la semana, con leves repuntes, sin incidencia significativa para la cuenca baja.