4 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Ley de Discapacidad
cerrillos
Operativo Volviendo a Clases
Serenata a Cafayate 2026
Obra social
Pronóstico de Salta
Salud Pública en Salta
Test toxicológico
Robo de auto en Metán
Deportes

Llega la sexta edición de la apasionante Copa Salta

Mañana se realizará en el estadio Martearena el lanzamiento del torneo de fútbol más federal de la provincia, donde se conocerán todos los detalles del mismo.
Miércoles, 04 de febrero de 2026 12:49
La nueva fiesta de todo fútbol salteño ya se palpita. Mañana jueves, a partir de las 18 horas se realizará en el estadio mundialista Padre Ernesto Martearena el lanzamiento de la sexta edición de la Copa Salta.

 

De esta manera, mañana se conocerán todos los detalles de la edición del 2026 del torneo organizado por el Gobierno de Salta que se iniciará próximamente con la participación de equipos de todo el territorio provincial.

 

En ese sentido, el presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes (APSD), Sergio Chibán, hizo hincapié en el torneo más federal del fútbol salteño al resaltar que "vuelve este certamen tan apasionante para las familias salteñas que le permitirá al campeón poder clasificar al Torneo Regional Amateur 2026/2027 y disputar la Copa Norte 2026 con el ganador de la Copa Jujuy".

 

"Este torneo permite la integración de los distintos equipos de la provincia que buscarán ser protagonistas y llegar a disputar la final en el estadio Martearena", destacó el funcionario.

"Estás políticas deportivas que lleva a cabo el gobernador Gustavo Sáenz con una mirada federal busca fortalecer el deporte en cada rincón de la provincia", concluyó.

 

Cabe destacar que esta será la sexta edición en disputarse ya que el club Villa San Antonio la ha ganado en dos oportunidades (2019 y 2022) al igual que el Deportivo La Merced en dos ocasiones (2020/2021 y 2023) mientras que el Deportivo Aviación de Orán fue el ganador de la última edición en el año 2024.

Estarán presentes los presidentes, delegados y dirigentes de todas las ligas de fútbol de la provincia.

Temas de la nota

