PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
4 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Narcotráfico en Salta
Ley de Discapacidad
cerrillos
Operativo Volviendo a Clases
Serenata a Cafayate 2026
Obra social
Pronóstico de Salta
Salud Pública en Salta
Test toxicológico
Narcotráfico en Salta
Ley de Discapacidad
cerrillos
Operativo Volviendo a Clases
Serenata a Cafayate 2026
Obra social
Pronóstico de Salta
Salud Pública en Salta
Test toxicológico

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1460.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Test de drogas

El gobernador Sáenz se hizo una rinoscopía en vivo

El estudio médico se realizó durante la presentación del Hospital Público Digital SAFESA y fue un gesto de cumplimiento del decreto que obliga a los funcionarios a someterse a controles toxicológicos.
Miércoles, 04 de febrero de 2026 12:07
El gobernador Gustavo Sáenz, en el momento de realizarse el test toxicológico.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El gobernador Gustavo Sáenz y el vicegobernador Antonio Marocco se realizaron una rinoscopía en vivo durante la presentación del Hospital Público Digital SAFESA, en una transmisión que formó parte del acto oficial.

Notas Relacionadas

El estudio fue realizado frente a cámaras, en tiempo real, sin anuncios previos ni explicaciones técnicas, y quedó registrado como una de las imágenes centrales de la jornada. La irrinoscopía no fue presentada como una prestación del hospital digital ni como un anuncio futuro, sino como un control médico concreto realizado por dos de las máximas autoridades provinciales.

El hecho se inscribió en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 32/2026, firmado por el propio Sáenz, que establece la obligatoriedad de exámenes médicos y toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado. La norma alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, legisladores, jueces, fiscales, intendentes y a toda persona que ingrese a la función pública en los organismos comprendidos.

Según lo dispuesto en el decreto, los controles deben realizarse de manera obligatoria, con protocolos que contemplan confidencialidad, contraprueba y resguardo de datos personales, y la negativa injustificada a someterse a los exámenes puede derivar en las consecuencias administrativas previstas por la normativa vigente.

En ese contexto, la irrinoscopía realizada en vivo por Sáenz y Marocco fue leída como un gesto alineado con una exigencia que el propio Ejecutivo fijó para el conjunto de los funcionarios, más allá de que el procedimiento médico puntual no forme parte del test toxicológico previsto en el DNU.

La presentación del Hospital Público Digital SAFESA continuó luego con los anuncios técnicos del sistema de atención remota, mientras que la escena del estudio médico quedó como el hecho más visible del acto, al tratarse de un control realizado por quienes están alcanzados por la norma que obliga a todos los funcionarios a someterse a este tipo de evaluaciones.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD