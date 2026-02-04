Vecino de Metán denunció que le robaron un automóvil de la terminal

Un vecino de Metán denunció hoy que le robaron su automóvil que había dejado estacionado, hace varios días, en la playa de estacionamiento de la terminal.

“Por favor, apelo a toda la comunidad. Si alguien vio o sabe algo porque me robaron mi auto de la playa de estacionamiento de la terminal. Se lo llevaron empujando. Si alguien vio o sabe algo denuncie por favor. Yo trabajo en una mina”, dijo David Galvani, el damnificado, en una publicación en las redes sociales.

El Tribuno confirmo que con anterioridad ya había habido una intervención policial en ese lugar por la permanencia del automóvil en la zona de la terminal. “Tenía el vidrio roto del lado del conductor e intervino la división policial que está en la

terminal y la Brigada de Investigaciones”, dijo un vecino.

El vecino denunció que se había ausentado de la ciudad por motivos laborales y cuando regresó el vehículo de su propiedad ya no se encontraba. La Policía de Metán investiga el caso para tratar de dar con el automóvil.