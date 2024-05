Vaqueros: más de 600 personas se hicieron el polémico "escaneo de iris"

Hace dos días comenzó a funcionar en Vaqueros, un local de la empresa Worldcoin, que ofrece 10 criptomonedas a cambió de sus datos biométricos, a través de un “escaneo de iris”. Se estima que al predio ubicado en Avenida San Martín y Las Tuscas, ya se acercaron más de 600 personas, atraídas principalmente por el rédito económico. Muchos de quienes fueron admitieron que no saben concretamente cuáles son los fines de la entidad privada. el lugar funciona de 9 a 17.

El procedimiento inicia bajando la aplicación Worldcoin, con turno previo y es sólo para mayores de 18 años. Cada una de estas monedas tendría un valor de 6 mil pesos argentinos, siendo $60.000 la retribución total.

Se trata de una actividad que ha generado gran polémica debido a los riesgos para la privacidad y la seguridad que conlleva el proyecto. La compañía que ya se encuentra en 28 países del mundo, fue prohibida en España y Portugal, debido a resoluciones de la justicia, por reclamos de ciudadanos, contra la empresa señalando que se tomaron datos personales de menores de edad y que no permite retirar el consentimiento una vez que se ha suministrado.

En una visita de El Tribuno, operadores de la empresa comentaron que cuentas con una autorización y habilitación provisoria de parte del municipio de Vaqueros, para funcionar en ese lugar. “Nos acercamos a pedir permiso al intendente (Daniel Moreno), antes les mostramos nuestro proyecto y tenemos una habilitación provisoria que tenemos que retirar hoy”, aseguraron.

Luego, explicaron el procedimiento que deben seguir las personas para realizarse el “escaneo de iris”: “En primer lugar deben descargar la aplicación Worldcoin, luego ingresan con un mail y de ahí buscan un turno en el punto más cercano a su domicilio, colocando su zona de residencia. Después, deben asistir al lugar indicado con DNI, para acreditar que son mayores de 18 años y recién pueden acceder al escaneo”.

Asimismo, aseguraron que se trata de un negocio con alcance mundial, que “aporta a la economía local y que no viola la ley de protección de datos”. Ante la consulta por algunas denuncias de estafa que surgieron en su contra, dijeron que “son situaciones que se pueden dar, por terceros que aprovechan las oportunidades, por eso es necesario que se interioricen sobre el funcionamiento del sistema”.

El beneficio que obtiene la empresa

Respecto al beneficio que obtiene Worldcoin con el escaneo del iris de las personas, explicaron: “Esto funciona al igual que la empresa “Bitcont”, que empezó al igual que nosotros, invitamos a las personas a descargar la aplicación para obtener “Token” (unidad de valor), que son monedas. A mayor cantidad de personas que tienen la moneda, mayor valor va a tomar. Ya que esto hará que crezca la oferta y la demanda”. Y aclaró: “Es decir es una inversión en comunidad, esto es un negocio comercial. Hoy estamos en Salta, pero vamos a distintos puntos del país. Nosotros estábamos en Buenos Aires y nos dijeron que nos traslademos a Salta. Estaremos aquí sin fecha limite. Cuando tengamos que ir a otro lugar nos vamos”.

Sobre la cantidad de gente que se acercó en estos dos días, expresaron: “Vemos que hay mucha necesidad, por eso esto a mucha gente le sirve. Es una inyección económica la que traemos”.

El local cuenta con habilitación provisoria del municipio de Vaqueros

Por su parte, el intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, quién se acercó este lunes al predio en donde funciona la empresa, explicó: “Nosotros lo que hicimos fue una habilitación provisoria, no es que le dimos autorización de nada, ya que esto es privado. En este caso el municipio no tiene nada que ver, lo único que hacemos es una habilitación y por eso están trabajando. Yo no vi nada de malo, la verdad me hace un poco de ruido el sistema, que recién hoy puedo ver, que te toman el iris. Pero bueno, calculo que debe ser para que los 'hackers' no intervengan o interfieran en la compra y venta de esas monedas”.

Luego, expresó: “La verdad que no veo nada de malo, yo creo que este es un negocio más. Esto también estuvo en todas las provincias del país, yo creo que puede ser una ayuda o un negocio nuevo para los jóvenes. Efectivamente pude ver el proyecto, lo vi y lo estudié. Me parece interesante y si le traen plata a la gente es bueno. Porque si vos te inscribís, te ponen la aplicación y cada 15 días te dan tres monedas, me parece bien. La verdad yo no veo la parte mala del negocio todavía”.

Ante la consulta por las denuncias por estafa existentes en la zona, dijo: “Siempre hay negocios paralelos, creo que esto se tiene que aprovechar. No es nada fuera de lo común. La gente está contenta porque viene y gana plata, creo como todo negocio tiene su rentabilidad, nadie va abrir un negocio si no es rentable o le genera plata”, finalizó Moreno.

Información que brindaron sobre Worldcoin

La promesa es formar parte de una nueva identidad digital global. Según sus impulsores, esto permitiría diferenciar de manera infalible a los seres humanos de los robots y las inteligencias artificiales en el creciente ecosistema digital.

Worldcoin es un protocolo blockhain (base de datos) de código abierto, respaldado por una comunidad global de desarrolladores, colaboradores, economistas y tecnólogos comprometidos con expandir la participación y el acceso a la economía global inclusiva.

Dentro de la empresa se encuentra la Fundación Worldcoin, que es administradora y según dieron cuenta debe apoyar y hacer crecer la comunidad de Worldcoin, hasta que se “vuelva autosuficiente y estable”. Es decir, se trata de una criptomoneda global, que busca estar disponible para todas las personas, independientemente de su estatus económico o de si tienen o no una cuenta bancaria a su nombre.