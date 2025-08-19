Muerte dudosa sobre la ruta 34

Otro hecho difícil de explicar sucedió anoche cerca de las 20 sobre ruta 34 a la altura del puente carretero, en Tartagal. Allí la policía constató que en la banquina se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre de unos 30 años.

Hasta el cierre de esta edición hubo varias versiones sobre el hecho, pero algunos vecinos relataron que el cuerpo del malogrado joven había sido transportado por varias personas -serían familiares- que dijeron que el joven se quiso suicidar en su domicilio y que por esta razón lo sacaron de allí para acercarlo a la ruta para que sea atendido por profesionales de la salud.

Sin embargo la policía acordonó el lugar y preservó la escena mientras personal de Infantería llegaba anoche al lugar para evitar cualquier incidente y brindar seguridad a los peritos.

La información fue escasa y el caso fue seguido por periodistas locales, que hicieron hincapié en los casos policiales que estallan la opinión pública casi día a día. Supuestamente el joven residía en el barrio San Francisco de Tartagal. No hubo informe oficial por el asunto.