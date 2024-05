Por el robo de un tendido eléctrico, una escuelita rural se quedó sin clases ni comida

A tan sólo 15 kilómetros de la ciudad de Rosario de Lerma una escuela rural se quedó sin energía eléctrica por un robo increíble del cableado de dos kilómetros del tendido que llega de la central hidroeléctrica de Corralito. Hace una semana no tiene luz, no pueden hacer funcionar la única heladera que tiene para mantener los alimentos, y lo peor, es que los chicos no tienen clases a causa de este hecho delictivo.