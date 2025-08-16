VIDEO. Lionel Messi volvió a jugar y anotó un golazo en la victoria de Inter Miami

Lionel Messi volvió con un golazo tras su lesión muscular y fue clave en la victoria del Inter Miami ante LA Galaxy por 3 a 1, en la jornada 29 de la MLS.

El astro argentino marcó a seis minutos del final cuando el partido estaba igualado tras el gol de Jordi Alba a los 43 minutos y el empate de Joseph Paintsil a los 14 minutos del complemento. Tras el tanto del campeón del mundo, el uruguayo Luis Suárez liquidó el partido en el minuto 44.



Messi sufrió el pasado 2 de agosto una pequeña lesión muscular en la pierna, de la que no se dieron muchos detalles, en el comienzo del partido de Leagues Cup frente al Necaxa.



El 10 de la Albiceleste no pudo participar en el 3-1 ante los Pumas UNAM, que dio el pase al Inter Miami a los cuartos de la Leagues Cup donde se medirá el próximo miércoles a los Tigres UANL; y tampoco en la goleada que sufrieron los de rosa en la MLS por 4-1 ante el Orlando City.