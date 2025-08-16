¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Liga Profesional Argentina
Liga Profesional Argentina
Policiales

Vendía milanesas contaminadas con papel higiénico

Comercializó más de 20 kilos en una fiesta patronal en Monte Quemado.
Sabado, 16 de agosto de 2025 22:49
La venta de milanesas se realizó durante las fiestas patronales de Virgen del Carballo. Foto: El Litoral
Los vecinos de Monte Quemado, Santiago del Estero, no salen de su conmoción después de que se conociera que un hombre fue detenido por vender milanesas y chorizos que contenían papel higiénico. La comercialización de más de 20 kilos de alimentos se realizó durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, donde asistieron miles de personas.

Tal como informaron los medios locales, el procedimiento fue realizado el jueves a las 10.30 en un local de avenida Juan Domingo Perón y Lavalle, según el acta de clausura emitida por Calidad de Vida y Bromatología.

El comerciante fue identificado como Marcos Rolando Ávila, a quien el organismo incautó varias bolsas con milanesas y chorizos en mal estado y con ingredientes no aptos para consumo humano dentro.

Inspectores municipales y las autoridades locales actuaron de manera rápida para evitar que los asistentes consumieran alimentos que podían representar un riesgo para la salud.

Papel higiénico en milanesas y chorizos

En el lugar de los hechos constataron que el puesto no cumplía con normas básicas de higiene; detectaron superficies sucias, manipulación directa de los alimentos y la presencia de papel higiénico en las milanesas y chorizos, un componente claramente riesgoso para el consumo.

La Dirección de Calidad de Vida y Bromatología de la Municipalidad, decomisó toda la mercadería y clausuró el puesto. Entre los puntos mencionados por el organismo, destacaron la presencia de "chorizos y milanesas en mal estado de conservación…e ingredientes desconocidos y de dudosa procedencia"

El vendedor ambulante tucumano fue detenido por la Policía y se le inició una denuncia penal por la venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado. La comercialización del alimento adulterado y falta de higiene la realizó durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo.

 

