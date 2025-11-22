Saavedra: "Necesitamos urgente llegar a la verdad"

Tras terrible operativo que llevó adelante personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales ayer en cuatro dependencias del Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), desde esa entidad se mostraron satisfechos, al tiempo que reclamaron que se llegue a una "resolución rápida".

"Estamos satisfechos con la visita de la justicia al sanatorio, porque eso acelerará los tiempos y llegaremos rápido a la resolución del conflicto. Necesitamos urgente llegar a la verdad", señaló ayer a El Tribuno Fernando Saavedra, presidente del directorio de la Red IMAC.

El médico se refería a los allanamiento que se realizaron ayer por la mañana en cuatro dependencias el IMAC, en el marco de la causa que investiga una presunta falsificación de documentos utilizados para cobrar prácticas médicas, tras una denuncia presentada por el médico cardiólogo Edmundo Falú.

Días pasado, el propio Fernando Saavedra ya se había referido ante este diario sobre este problema y señaló que "todo es raro". Y agregó que "nosotros iniciamos una investigación interna y no encontramos que la utilización del nombre de ningún profesional sirviera para generar facturación apócrifa y malintencionada. Y además iniciamos una investigación interna para dilucidar si realmente se utilizó o no, de manera indebida, el sello de dicho profesional. No hay nada".

También se refirió a Falú: "Nosotros podemos comprobar fehacientemente que el doctor Falú trabajó en el IMAC. Fue coordinador de la residencia médica cuando la residencia desapareció del Sanatorio del Carmen. Nosotros la recibimos en el IMAC después del incendio en mayo del 2018 del Sanatorio del Carmen".