PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
22 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

General Güemes
El gobierno de Javier Milei
Cine - Series- Streaming
GNC en Salta
mundial de robótica
General Güemes
El gobierno de Javier Milei
Cine - Series- Streaming
GNC en Salta
mundial de robótica

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El Círculo Médico quiere retomar el diálogo con el IPS

Masiva asamblea de los médicos miembros del Círculo.
Sabado, 22 de noviembre de 2025 01:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En medio del conflicto con el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), el Círculo Médico de Salta difundió una solicitada en la que, pese a ratificar sus críticas a la obra social, pidió formalmente que se reanude el diálogo para evitar un mayor impacto en los afiliados. Luego de acusar incumplimientos contractuales y advertir sobre las consecuencias que tendrá la rescisión del convenio, la entidad médica solicitó deponer las actitudes de "intransigencia e insensibilidad" y volver a una mesa de negociación.

Notas Relacionadas

En el comunicado, la entidad sostuvo que la suspensión del crédito a los afiliados se produjo por la falta de pago de honorarios correspondientes a prestaciones realizadas en agosto, además de la acumulación de reclamos operativos sin respuesta y un diálogo que calificaron como infructuoso con las autoridades de la obra social provincial. A partir de allí, señalaron que el IPS decidió rescindir el contrato con el Círculo, medida que comenzará a regir desde el 19 de diciembre de 2025.

Pese a ese escenario, el Círculo Médico pidió al Ejecutivo provincial y a las autoridades del IPS que retomen el diálogo "sincero".

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD