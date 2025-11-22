El Círculo Médico quiere retomar el diálogo con el IPS

En medio del conflicto con el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), el Círculo Médico de Salta difundió una solicitada en la que, pese a ratificar sus críticas a la obra social, pidió formalmente que se reanude el diálogo para evitar un mayor impacto en los afiliados. Luego de acusar incumplimientos contractuales y advertir sobre las consecuencias que tendrá la rescisión del convenio, la entidad médica solicitó deponer las actitudes de "intransigencia e insensibilidad" y volver a una mesa de negociación.

En el comunicado, la entidad sostuvo que la suspensión del crédito a los afiliados se produjo por la falta de pago de honorarios correspondientes a prestaciones realizadas en agosto, además de la acumulación de reclamos operativos sin respuesta y un diálogo que calificaron como infructuoso con las autoridades de la obra social provincial. A partir de allí, señalaron que el IPS decidió rescindir el contrato con el Círculo, medida que comenzará a regir desde el 19 de diciembre de 2025.

Pese a ese escenario, el Círculo Médico pidió al Ejecutivo provincial y a las autoridades del IPS que retomen el diálogo "sincero".