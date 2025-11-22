Le cortó los genitales a su amante y ya está libre

La Justicia otorgó la libertad condicional a Brenda Micaela Barattini condenada a 13 años de prisión en Córdoba por cortarle los genitales a su amante.

El hecho ocurrió el 25 de noviembre de 2017, cuando - mientras mantenían relaciones sexuales-, la mujer le mutiló casi en su totalidad los genitales con una tijera de podar. Entonces ella tenía 26 años y él 40.

"Una vez que la penada va cumpliendo su condena, cumplidos los dos tercios de la misma que es un requisito objetivo temporal se analiza el comportamiento que ha tenido dentro de la cárcel, todos los elementos subjetivos y el informe criminológico que brinda el Servicio Penitenciario", explicó el fiscal de Ejecución Penal, Martín Berger.

"En este caso, año a año, ella fue cumpliendo con todo lo que es educación, laborterapia, conducta dentro del penal", agregó en declaraciones periodísticas.

"Terminó la carrera de Arquitectura que estaba haciendo en aquel momento e inició dos más: Abogacía y Letras. También hizo distintos cursos que se brinda a través del Servicio Penitenciario", precisó el funcionario judicial.

"Todo esto es parte de lo que la ley prevé como la resocialización que tiene que llevar adelante y fundamentalmente el informe psicológico que debe brindar también tanto el SP como las pericias que le hicieron acá el equipo técnico respectivo", aclaró Berger.

Libertad condicional

Además, señaló que "al ser una primera condena le corresponde una libertad condicional con los dos tercios cumplidos, que los cumplió en el mes de septiembre de este año". indicó el fiscal.

"También hay que aclarar que se vio beneficiada por el artículo 140 de la ley 24.660", que establece "que se le reduzcan algunos tiempos en función de lo que haya estudiado".

"Las cuestiones subjetivas, y el informe psicológico en particular, han estado a la altura de lo que se esperaba en esta etapa de su evolución carcelaria", enfatizó Berger.