Dos mujeres lucraban y extorsionaban a un hombre con un video íntimo

Un hombre fue extorsionada hasta quedar prácticamente "seco" por dos mujeres, quienes tenían en su poder un video íntimo del sujeto haciendo maravillas sexuales con las mujeres extorsionadoras en un motel de la ciudad de Resistencia, en Chaco. Las mujeres le advirtieron al hombre que las imágenes se iban a viralizar, además de hacerle llegar -obviamente- una copia para su mujer.

Aterrorizado por esta última propuesta de extorsión el hombre entregó grandes sumas de pesos para calmar a las extorsionadoras.

Fuentes indican que llegó a pagarles 1.500.000 en efectivo y, luego las mujeres se tornaron insaciables y la víctima comenzó a pagarles con gruesas transferencias de dinero para evitar que difundieran las imágenes y se las mostraran a su esposa.

Las dos mujeres fueron detenidas, tras un pedido de auxilio y denuncia de por medio del damnificado en un allanamiento en Barranqueras.

Las extorsionadoras fueron detenidas

Al llegar la policía a un domicilio de esa localidad, las dos mujeres señaladas por la víctima de 44 y 30 años, fueron detenidas en las últimas horas en la provincia de Chaco, acusadas de haber extorsionado al denunciante con un video íntimo y exigirle fuertes sumas de dinero a cambio de no divulgarlo ni revelarlo a su esposa.

Según la denuncia, el hecho comenzó cuando una de las sospechosas, conocida del denunciante, lo contactó a través de WhatsApp y lo invitó a un encuentro en un hotel alojamiento ubicado sobre avenida Soberanía Nacional, en la ciudad de Resistencia.

Allí, la mujer lo presentó con otra joven, a quien presentó como su pareja. Los tres mantuvieron relaciones sexuales en una de las habitaciones del lugar. Por lo visto el trío fue de película porque quedó totalmente filmado.

Lo amenazaron con mostrarle el video a su esposa

Días después, la víctima fue nuevamente contactada por ambas mujeres, quienes le informaron que todo el encuentro había sido filmado sin su consentimiento. Bajo amenazas de difundir el material y mostrárselo a su esposa, comenzaron a exigirle dinero.

Presionado, el hombre llegó a pagar 1.500.000 y más tarde realizó otros pagos en distintas entregas.

Tras la denuncia, personal de la División Delitos Contra las Personas realizó un allanamiento en una vivienda de la localidad de Barranqueras. Allí secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados en busca de pruebas, y procedieron a la detención de las dos mujeres involucradas.

Ambas quedaron a disposición de la Fiscalía Penal 3, a cargo de Víctor Recio, quien ahora trabaja en la recolección de más elementos probatorios de cara a la próxima audiencia de declaración indagatoria, detalla el portal de Contexto Tucumán.