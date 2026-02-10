Bettina Romero se refirió al puente que cedió en barrio Santa Lucía

Luego que cediera parte del puente viejo de Santa Lucia, la exintendenta de Salta, Bettina Romero, sostuvo que el deterioro registrado corresponde a la estructura original del puente y no a las obras de refuerzo realizadas durante su gestión.

Según recordó Bettina Romero, "el viejo puente Santa Lucía estaba sin operatividad desde la gestión de Miguel Isa. A falta de inversiones en su estructura, solo se dispuso (en ese momento) de una semaforización para circular en un solo sentido por vez".

En 2020, ante el estado crítico del paso, el municipio decidió ejecutar trabajos para evitar su cierre definitivo. "Frente a esta situación de años, se dispuso la intervención para garantizar la operatividad del puente y la seguridad del tránsito y peatones, reforzando una de las pilas más afectadas en ese momento", explicó la exintendenta.

De acuerdo con su descripción, esas tareas incluyeron una intervención estructural específica. "Se trabajó con pilotes de 12 metros de profundidad y aumento de su capacidad de soporte, basados en un diseño y cálculo estructural aprobado por el Consejo de Ingenieros", detalló.

Tras el desprendimiento ocurrido el lunes, Bettina Romero remarcó que el daño actual se produjo en sectores que no formaron parte de aquella obra. "Lo que hoy se ve dañado corresponde a elementos de la estructura original, una obra con décadas de servicio, expuesta durante años a la acción del agua, crecidas y al envejecimiento natural de los materiales", señaló. En ese marco, aseguró que la situación actual no está vinculada con los trabajos realizados en 2020.

Debido al desprendimiento registrado en la estructura del puente de Santa Lucía siguen los cortes totales, tanto vehiculares como peatonales, en ambas cabeceras de la estructura. Es decir que está prohibido circular por el puente de Av. Solís Pizarro.

"Lo que claramente faltó en estos dos años fue lo que toda infraestructura de este tipo requiere: revisión, inspección periódica y mantenimiento preventivo", indicó.

También hizo referencia a los criterios técnicos que rigen este tipo de obras. "En ingeniería civil, la ausencia de inspecciones hace que patologías propias de estructuras antiguas evolucionen sin ser detectadas, hasta volverse visibles", afirmó.