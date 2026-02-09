Cayó un pilar del Puente Viejo de Santa Lucía: cinco niños jugaban en el río debajo del puente y están fuera de peligro

Un episodio que generó preocupación se registró este lunes en el Puente Viejo de Santa Lucía, luego de que se desprendiera uno de los pilares que sostiene la estructura. En ese momento, cinco niños se encontraban dentro del río, jugando debajo del puente.

La situación activó de inmediato un operativo de prevención y asistencia. Los menores fueron trasladados al Hospital Público Materno Infantil para ser evaluados, donde se constató que no presentaban lesiones de gravedad. Todos fueron dados de alta tras los controles médicos y se encuentran fuera de peligro.

Fotos: Pablo Yapura

El sector se encuentra cerrado para transitar

Como medida preventiva, el sector fue cerrado de forma inmediata y se interrumpió el tránsito vehicular. También se restringió la circulación peatonal, a la espera de un informe técnico que determine el estado estructural del puente y las condiciones de seguridad.

En el lugar trabajaron equipos municipales, fuerzas de seguridad y personal de emergencia para asegurar la zona y evitar nuevos riesgos, mientras se iniciaban las primeras inspecciones.

El intendente se acercó al lugar

El intendente Emiliano Durand se hizo presente en el lugar y confirmó que el tránsito continuará cortado hasta contar con una evaluación técnica. “Va a estar cortado el tránsito hasta que evaluemos las posibilidades de circulación, incluso el tránsito peatonal, hasta que los ingenieros nos digan si es posible o no el uso del puente, porque uno de los pilares donde se apoya se cayó”, señaló.

El jefe comunal remarcó que el deterioro es consecuencia de años de abandono. “La falta de mantenimiento de muchos años se nota. En dos años hicimos un montón y lo vamos a seguir haciendo”, afirmó, y aseguró que su gestión continuará con la recuperación de la infraestructura urbana.

Acompañamiento a los menores

Respecto a la situación de los niños, el intendente llevó tranquilidad. “Había cinco changuitos que estaban abajo del puente jugando. Fue solo un susto”, indicó, y confirmó que todos regresaron a sus hogares.

Desde el área de Desarrollo Social se realizará el acompañamiento a las familias de los menores, según informaron las autoridades municipales.